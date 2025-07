Чемпионка Олимпиады-2020 одолела нейтралку и вышла в 1/4 финала Уимблдона

Швейцарская теннисистка и олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич (WTA 35) вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025.

В четвертом раунде травяного мейджора в Лондоне швейцарка в двух сетах переиграла «нейтралку» Екатерину Александрову (WTA 17) за 1 час и 58 минут.

Уимблдон-2025. 1/8 финала

Екатерина Александрова [18] – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:7 (4:7), 4:6

Это была девятая встреча соперниц. Бенчич выиграла пятое очное противостояние.

Следующей соперницей Белинды будет победительница матча Мирра Андреева – Эмма Наварро.

Белинда впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона и в третий раз на турнирах Grand Slam. Предыдущие три раза были на US Open (2014, 2019, 2021).

28-летняя Бенчич вернется в топ-25 рейтинга WTA по итогам Уимблдона.

What a moment ✨



In her ninth appearance at The Championships, Belinda Bencic reaches her first QF at SW19 👏#Wimbledon pic.twitter.com/QgprKB6lDL