ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал усилился чемпионом Европы за 65 миллионов евро
Мартин Субименди покинул «Реал Сосьедад»
Лондонский «Арсенал» официально объявил о подписании испанского полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди.
Отмечается, что 26-летний футболист подписал с клубом долгосрочный контракт.
Как ранее сообщал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила примерно 65 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Мартин Субименди провел 48 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Европы 2024 в 60 миллионов евро.
Ранее «Арсенал» официально расторг контракт с Такехиро Томиясу.
Controlling the tempo.— Arsenal (@Arsenal) July 6, 2025
Martin Zubimendi is a Gunner ✊
Original music by Ezra Collective's Femi Koleoso. pic.twitter.com/sYbDanRUnT
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