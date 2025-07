ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал усилился чемпионом Европы за 65 миллионов евро

Лондонский «Арсенал» официально объявил о подписании испанского полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди.

Отмечается, что 26-летний футболист подписал с клубом долгосрочный контракт.

Как ранее сообщал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила примерно 65 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Мартин Субименди провел 48 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Европы 2024 в 60 миллионов евро.

Ранее «Арсенал» официально расторг контракт с Такехиро Томиясу.

