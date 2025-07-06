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Англия
06 июля 2025, 14:11 | Обновлено 06 июля 2025, 14:12
1861
2

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал усилился чемпионом Европы за 65 миллионов евро

Мартин Субименди покинул «Реал Сосьедад»

06 июля 2025, 14:11 | Обновлено 06 июля 2025, 14:12
1861
2
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал усилился чемпионом Европы за 65 миллионов евро
ФК Арсенал. Мартин Субименди

Лондонский «Арсенал» официально объявил о подписании испанского полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди.

Отмечается, что 26-летний футболист подписал с клубом долгосрочный контракт.

Как ранее сообщал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила примерно 65 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Мартин Субименди провел 48 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Европы 2024 в 60 миллионов евро.

Ранее «Арсенал» официально расторг контракт с Такехиро Томиясу.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Арсенал Лондон
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Комментарии 2
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jugulator
Гарний трансфер. Але для Арсенала все ж пріоритетом має бути трансфер нападника.
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+1
avk2307
минус еще один претендент на Судакова .
А трансфер хороший, канониры еще в прошлом сезоне его купить хотели.
Теперь нападающего бы..
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0
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