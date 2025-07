Безумный Хакими. На своем пути он уничтожил Арсенал, Интер и Баварию

Его голы и ассисты уничтожили «Арсенал», «Интер» и «Баварию». У ПСЖ есть свой герой

В матче 1/4 финала клубного чемпионата мира ПСЖ победил Баварию со счетом 2:0.

Ашраф Хакими продолжил свою уникальную серию за ПСЖ.

Марокканский защитник отличился результативным действием уже в пятом матче плей-офф подряд за ПСЖ во всех турнирах:

– гол в матче против Арсенала в полуфинале Лиги чемпионов;

– гол в матче против Реймса в финале Кубка Франции;

– гол в матче против Интер Милан в финале Лиги чемпионов;

– гол в матче против Интер Майами в 1/8 клубного чемпионата мира;

– результативная передача в матче против Баварии в 1/4 клубного чемпионата мира.

