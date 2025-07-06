Безумный Хакими. На своем пути он уничтожил Арсенал, Интер и Баварию
Марокканский футболист снова отличился результативным действием за ПСЖ в матче плей-офф
Его голы и ассисты уничтожили «Арсенал», «Интер» и «Баварию». У ПСЖ есть свой герой
В матче 1/4 финала клубного чемпионата мира ПСЖ победил Баварию со счетом 2:0.
Ашраф Хакими продолжил свою уникальную серию за ПСЖ.
Марокканский защитник отличился результативным действием уже в пятом матче плей-офф подряд за ПСЖ во всех турнирах:
– гол в матче против Арсенала в полуфинале Лиги чемпионов;
– гол в матче против Реймса в финале Кубка Франции;
– гол в матче против Интер Милан в финале Лиги чемпионов;
– гол в матче против Интер Майами в 1/8 клубного чемпионата мира;
– результативная передача в матче против Баварии в 1/4 клубного чемпионата мира.
The reigning European champions into the #FIFACWC final four. 👏— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 5, 2025
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