Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Безумный Хакими. На своем пути он уничтожил Арсенал, Интер и Баварию
Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 02:07 |
91
0

Безумный Хакими. На своем пути он уничтожил Арсенал, Интер и Баварию

Марокканский футболист снова отличился результативным действием за ПСЖ в матче плей-офф

06 июля 2025, 02:07 |
91
0
Безумный Хакими. На своем пути он уничтожил Арсенал, Интер и Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine

Его голы и ассисты уничтожили «Арсенал», «Интер» и «Баварию». У ПСЖ есть свой герой

В матче 1/4 финала клубного чемпионата мира ПСЖ победил Баварию со счетом 2:0.

Ашраф Хакими продолжил свою уникальную серию за ПСЖ.

Марокканский защитник отличился результативным действием уже в пятом матче плей-офф подряд за ПСЖ во всех турнирах:

– гол в матче против Арсенала в полуфинале Лиги чемпионов;
– гол в матче против Реймса в финале Кубка Франции;
– гол в матче против Интер Милан в финале Лиги чемпионов;
– гол в матче против Интер Майами в 1/8 клубного чемпионата мира;
– результативная передача в матче против Баварии в 1/4 клубного чемпионата мира.

По теме:
ВИДЕО. Мбаппе посвятил забитый гол Диогу Жоте, который погиб в ДТП
Серхио Рамос и Пилар Рубио зажгли в Лос-Анджелесе — горячие кадры с отпуска
ВИДЕО. Куртуа оформил безумный сейв на 90+9-й и спас Реал от позора на КЧМ
ПСЖ Бавария ПСЖ - Бавария Ашраф Хакими клубный чемпионат мира по футболу статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Огненная развязка с двумя удалениями. ПСЖ обыграл Баварию
Футбол | 05 июля 2025, 21:06 15
Огненная развязка с двумя удалениями. ПСЖ обыграл Баварию
Огненная развязка с двумя удалениями. ПСЖ обыграл Баварию

Французская команда вышла в полуфинал Клубного чемпионата мира

ФОТО. Назван лучший игрок матча 1/4 финала КЧМ-2025 Реал – Боруссия
Футбол | 06 июля 2025, 03:11 0
ФОТО. Назван лучший игрок матча 1/4 финала КЧМ-2025 Реал – Боруссия
ФОТО. Назван лучший игрок матча 1/4 финала КЧМ-2025 Реал – Боруссия

Фран Гарсия получил индивидуальную награду

Эдди Хирн посоветовал Усику не выходить на ринг против этого боксера
Бокс | 05.07.2025, 05:34
Эдди Хирн посоветовал Усику не выходить на ринг против этого боксера
Эдди Хирн посоветовал Усику не выходить на ринг против этого боксера
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
Бокс | 05.07.2025, 09:24
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
Матч Ястремской в 1/16 финала Уимблдона прерван. Даяне нужен камбек
Теннис | 05.07.2025, 13:59
Матч Ястремской в 1/16 финала Уимблдона прерван. Даяне нужен камбек
Матч Ястремской в 1/16 финала Уимблдона прерван. Даяне нужен камбек
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мегатрансфер. Арсенал готовит обмен Зинченко на звезду мирового футбола
Мегатрансфер. Арсенал готовит обмен Зинченко на звезду мирового футбола
04.07.2025, 07:27 2
Футбол
Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
04.07.2025, 21:33 51
Теннис
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
05.07.2025, 20:03 4
Футбол
БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»
БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»
05.07.2025, 06:28 4
Бокс
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
04.07.2025, 01:08 1
Бокс
Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»
Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»
04.07.2025, 23:21
Футбол
Индзаги вылетел. Бразильский Флуминенсе вышел в полуфинал клубного ЧМ
Индзаги вылетел. Бразильский Флуминенсе вышел в полуфинал клубного ЧМ
05.07.2025, 00:10 3
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
05.07.2025, 08:14 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем