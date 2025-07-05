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Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 21:05 | Обновлено 05 июля 2025, 22:19
739
0

ВИДЕО. Как ПСЖ забил Баварии второй гол, играя с девятью футболистами

Точку в матче поставил Усман Дембеле

05 июля 2025, 21:05 | Обновлено 05 июля 2025, 22:19
739
0
ВИДЕО. Как ПСЖ забил Баварии второй гол, играя с девятью футболистами
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

5 июля проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Бавария (Германия).

Поединок проходит на стадионе Мерседес-Бенц Стедиум в Атланте. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния является Энтони Тейлор из Англии.

В четвертьфинальном турнире победитель этой пары сыграет с «Боруссией» Дортмунд или «Реалом».

Парижане заканчивали матч с девятью игроками, но выдержали штурм мюнхенцев. На 90+7 минуте точку в матче поставил Усман Дембеле.

ВИДЕО. Как ПСЖ забил Баварии второй гол, играя с девятью футболистами

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Бавария клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ видео голов и обзор ПСЖ - Бавария Усман Дембеле
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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