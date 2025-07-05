5 июля проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Бавария (Германия).

Поединок проходит на стадионе Мерседес-Бенц Стедиум в Атланте. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

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Главным арбитром предстоящего противостояния является Энтони Тейлор из Англии.

В четвертьфинальном турнире победитель этой пары сыграет с «Боруссией» Дортмунд или «Реалом».

Парижане заканчивали матч с девятью игроками, но выдержали штурм мюнхенцев. На 90+7 минуте точку в матче поставил Усман Дембеле.

ВИДЕО. Как ПСЖ забил Баварии второй гол, играя с девятью футболистами