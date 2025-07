Судья на Уимблдоне не разрешил 10-й ракетке подать на матч. Что случилось?

3 июля десятая ракетка мира в мужском одиночном разряде Бен Шелтон (США) начал поединок второго раунда Уимблдона-2025 против 87-го номера рейтинга АТР Ринки Хидзикаты из Австралии.

Шелтон выиграл первые два сета (6:2, 7:5) и повел 5:4 с брейком в третьем. Бену оставалось подать на матч и добыть путевку в третий круг травяного мейджора.

Однако судья не разрешил этого сделать и перенес поединок на следующий день из-за комендантского часа. Уимблдон – единственный турнир Grand Slam, где действует ограничение во времени для завершения всех матчей – 23:00 по местному времени.

Шелтону такое решение не очень понравилось, но, с высокой вероятностью, после возобновления встречи (ориентировочно в 14:30) американец выйдет и подаст на матч – Хидзиката за все три сета ни разу не сделал брейк.

Забавно, что Шелтон от части самостоятельно виноват в переносе – в девятом гейме третьей партии на приеме Бен не реализовал три матчбола с 40:0.

Помимо матча Шелтона и Хидзикаты, 4 июля свое противостояние также доиграют Гаэль Монфис и Мартон Фучович (6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:5)). Победители этих поединков сойдутся в 1/16 финала слэма в Лондоне.

Scenes at SW19 😱



Ben Shelton was one service hold from the #Wimbledon third round when play was suspended due to darkness. pic.twitter.com/m9HMIob1HW