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  4. Уимблдон: Монфис не закрыл соперника с 5:3 в 4-м сете. Матч Гаэля прервали
Уимблдон
04 июля 2025, 04:41 |
411
0

Уимблдон: Монфис не закрыл соперника с 5:3 в 4-м сете. Матч Гаэля прервали

Монфис и Фучович устроили трехчасовую зарубу во втором раунде Уимблдона, продолжат 4 июля

04 июля 2025, 04:41 |
411
0
Уимблдон: Монфис не закрыл соперника с 5:3 в 4-м сете. Матч Гаэля прервали
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

3 июля известный французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 48) начал поединок второго раунда Уимблдонского турнира 2025.

Француз вышел на корт против представителя Венгри Мартона Фучовича (АТР 105). Соперники провели на корте четыре сета, после чего встреча была прервана из-за комендантского часа (все матч должны быть завершены до 23:00 по местному времени).

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Мартон Фучович (Венгрия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:5)

Монфис мог закрыть Мартона в четырех партиях, если бы в последнем сете реализовал бы преимущество со счета 5:3. Однако Гаэль позволил оппоненту вернуться в игру и отдал тай-брейк.

Монфис и Фучович продолжат противостояние 4 июля, игра возобновится ориентировочно в 14:30 по Киеву.

На матч Гаэля пришла его жена – украинская теннисистка Элина Свитолина. На старте травяного мейджора в Лондоне Монфис в пятисетовом триллере одолел Уго Умбера, на той встрече также присутствовала Элина.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Гаэль Монфис Мартон Фучович прерванные матчи Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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