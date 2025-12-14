Даниил ВОЛЬСКИЙ: «На этот матч выйдем с очень хорошим настроением»

В понедельник, 15 декабря, в Чернигове состоится перенесенный матч Первой лиги между ФК «Чернигов» и запорожским «Металлургом». Это будет уже третья попытка провести поединок. В предыдущие два раза команды не смогли сыграть из-за продолжительной воздушной тревоги. О подготовке к матчу рассказал форвард ФК «Чернигов» Даниил Вольский.

– Даниил, расскажи, в первую очередь, об атмосфере в коллективе после двух подряд домашних побед?

– Сейчас в коллективе очень приятная атмосфера – в хорошем настроении готовимся к игре. Мы довольны тем, что выиграли эти два важных для нас матча и смогли порадовать наших болельщиков, которые пришли нас поддержать на стадион или смотрели игру по трансляции.

– Есть ли ощущение, что сейчас команда набрала форму после прошлой серии из пяти матчей без побед?

– По моему мнению, команда была в форме, можно сказать, и до этой серии. Мне кажется, что после ряда матчей без побед команда еще больше завелась. Мы понимали, что нам нужно сейчас отдавать все силы, которые только есть, чтобы выбраться из так называемой «красной зоны». Но сейчас, я думаю, мы хорошо готовы, и я уверен, что на этот матч выйдем с очень хорошим настроением.

– Как оценишь конкуренцию в команде за место на поле на своей позиции, игрока атаки?

– Для меня конкуренция – это то, что должно мотивировать. Я чувствую, что на моей позиции хорошие конкуренты. Это еще больше мотивирует меня прикладывать максимум усилий на тренировках и выкладываться на все 100%. А кто заслуживает место на поле – уже будут решать тренеры.

– Есть ли уже у «тигров» ощущение дополнительной усталости, ведь команда позже всех в сезоне завершает игровой календарный год Первой лиги?

– Я, наверное, скажу, что да. Возможно, где-то эта усталость и присутствует, но мы понимаем ситуацию в стране – войну и воздушные тревоги. Я благодарен всем нашим защитникам за то, что мы вообще имеем возможность заниматься любимым делом. Поэтому сейчас еще немного поработаем, а потом уже будем отдыхать.

– Был ли у тебя опыт в карьере играть официальные матчи так поздно в контексте календарного года? Если нет, то какой вспомнится «самый поздний» матч?

– Я помню матч еще со времен, когда был в Ниве Тернополь. Мы играли с черновицкой Буковиной, тогда уже выпал снег. И мы еще играли на живом поле – впечатления были, если честно, такие себе. Но точную дату матча, к сожалению, не помню.

– ФК Чернигов уже дважды имел возможность готовиться к Металлургу, но пока не удавалось провести этот поединок. Как это эмоционально влияет на игроков во время этой, уже третьей, подготовки к сопернику?

– Эмоционально это очень неприятно, потому что команды готовятся к матчу условно неделю, а игра не проходит. И ты снова возвращаешься к подготовке. А с Металлургом это уже в третий раз. Но верим, что на этот раз матч точно состоится.

– Каковы твои личные ожидания от будущего соперника и матча с ним?

– Я уверен в силах нашей команды. В этой игре мы обязательно должны взять три очка, но, думаю, легко не будет. Они тоже готовятся к этому матчу. Поэтому «прогулки» для нас точно не будет — да и для них, тем более.

– Считаешь ли ты, что в чем-то будет проще или сложнее играть против них именно в это время – в середине декабря?

– Я не думаю, что именно погодные условия могут на что-то существенно повлиять, ведь они одинаковы для всех. Да, немного прохладнее, чем обычно, но я не считаю это проблемой. Для нас – точно.

– Два последних матча при поддержке черниговских болельщиков – две победы. Что бы ты хотел передать всем нашим фанатам?

– Я очень благодарен людям, которые находят время, чтобы прийти и поддержать нас, несмотря на погодные условия или другие факторы. Отдельная благодарность всем нашим ультрас – мы вас очень хорошо слышим!

