Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Даниил ВОЛЬСКИЙ: «На этот матч выйдем с очень хорошим настроением»
Украина. Первая лига
14 декабря 2025, 13:04 |
56
0

Даниил ВОЛЬСКИЙ: «На этот матч выйдем с очень хорошим настроением»

Форвард ФК «Чернигов» поделился ожиданиями от матча с запорожским «Металлургом»

14 декабря 2025, 13:04 |
56
0
Даниил ВОЛЬСКИЙ: «На этот матч выйдем с очень хорошим настроением»
ФК Чернигов

В понедельник, 15 декабря, в Чернигове состоится перенесенный матч Первой лиги между ФК «Чернигов» и запорожским «Металлургом». Это будет уже третья попытка провести поединок. В предыдущие два раза команды не смогли сыграть из-за продолжительной воздушной тревоги. О подготовке к матчу рассказал форвард ФК «Чернигов» Даниил Вольский.

– Даниил, расскажи, в первую очередь, об атмосфере в коллективе после двух подряд домашних побед?

– Сейчас в коллективе очень приятная атмосфера – в хорошем настроении готовимся к игре. Мы довольны тем, что выиграли эти два важных для нас матча и смогли порадовать наших болельщиков, которые пришли нас поддержать на стадион или смотрели игру по трансляции.

– Есть ли ощущение, что сейчас команда набрала форму после прошлой серии из пяти матчей без побед?

– По моему мнению, команда была в форме, можно сказать, и до этой серии. Мне кажется, что после ряда матчей без побед команда еще больше завелась. Мы понимали, что нам нужно сейчас отдавать все силы, которые только есть, чтобы выбраться из так называемой «красной зоны». Но сейчас, я думаю, мы хорошо готовы, и я уверен, что на этот матч выйдем с очень хорошим настроением.

– Как оценишь конкуренцию в команде за место на поле на своей позиции, игрока атаки?

– Для меня конкуренция – это то, что должно мотивировать. Я чувствую, что на моей позиции хорошие конкуренты. Это еще больше мотивирует меня прикладывать максимум усилий на тренировках и выкладываться на все 100%. А кто заслуживает место на поле – уже будут решать тренеры.

– Есть ли уже у «тигров» ощущение дополнительной усталости, ведь команда позже всех в сезоне завершает игровой календарный год Первой лиги?

– Я, наверное, скажу, что да. Возможно, где-то эта усталость и присутствует, но мы понимаем ситуацию в стране – войну и воздушные тревоги. Я благодарен всем нашим защитникам за то, что мы вообще имеем возможность заниматься любимым делом. Поэтому сейчас еще немного поработаем, а потом уже будем отдыхать.

– Был ли у тебя опыт в карьере играть официальные матчи так поздно в контексте календарного года? Если нет, то какой вспомнится «самый поздний» матч?

– Я помню матч еще со времен, когда был в Ниве Тернополь. Мы играли с черновицкой Буковиной, тогда уже выпал снег. И мы еще играли на живом поле – впечатления были, если честно, такие себе. Но точную дату матча, к сожалению, не помню.

– ФК Чернигов уже дважды имел возможность готовиться к Металлургу, но пока не удавалось провести этот поединок. Как это эмоционально влияет на игроков во время этой, уже третьей, подготовки к сопернику?

– Эмоционально это очень неприятно, потому что команды готовятся к матчу условно неделю, а игра не проходит. И ты снова возвращаешься к подготовке. А с Металлургом это уже в третий раз. Но верим, что на этот раз матч точно состоится.

– Каковы твои личные ожидания от будущего соперника и матча с ним?

– Я уверен в силах нашей команды. В этой игре мы обязательно должны взять три очка, но, думаю, легко не будет. Они тоже готовятся к этому матчу. Поэтому «прогулки» для нас точно не будет — да и для них, тем более.

– Считаешь ли ты, что в чем-то будет проще или сложнее играть против них именно в это время – в середине декабря?

– Я не думаю, что именно погодные условия могут на что-то существенно повлиять, ведь они одинаковы для всех. Да, немного прохладнее, чем обычно, но я не считаю это проблемой. Для нас – точно.

– Два последних матча при поддержке черниговских болельщиков – две победы. Что бы ты хотел передать всем нашим фанатам?

– Я очень благодарен людям, которые находят время, чтобы прийти и поддержать нас, несмотря на погодные условия или другие факторы. Отдельная благодарность всем нашим ультрас – мы вас очень хорошо слышим!

По теме:
Не тривога. Перед стартом матчу СК Полтава – Рух виникли проблеми
Черноморец нацелился на форварда, но мешает трансферный бан
Матвийченко vs Федык. Стартовые составы на матч СК Полтава – Рух в УЛП
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Чернигов Металлург Запорожье перенос матчей
Сергей Турчак Источник: ФК Чернигов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удинезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 14 декабря 2025, 12:42 0
Удинезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Удинезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 14 декабря и начнется в 16:00 по Киеву

Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
Футбол | 13 декабря 2025, 14:23 4
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ

В случае ребаланса одна из команд поднимется из квалификации в основной раунд

Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Футбол | 14.12.2025, 06:45
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 14.12.2025, 10:15
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Биатлон | 13.12.2025, 16:26
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
13.12.2025, 15:05
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
13.12.2025, 07:02 2
Бокс
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
13.12.2025, 07:22 4
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
12.12.2025, 11:17
Футбол
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
13.12.2025, 05:42 4
Бокс
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
13.12.2025, 08:35 17
Футбол
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
12.12.2025, 23:53 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем