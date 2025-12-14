Матч с участием одного из лидеров Ла Лиги перенесен. Что случилось?

14 декабря Леванте и Вильярреал должны были провести очное противостояние в матче 16-го тура Ла Лиги на стадионе Сьютат-де-Валенсия в 19:30 по Киеву.

Однако встреча была отложена из-за неподходящих для игры погодных условий. Перенос матча обусловлен объявлением красного уровня опасности из-за дождя на северном и южном побережье провинции Валенсия с середины дня.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Новая дата будет известна позже. Приобретенные ранее болельщиками билеты будут действительны для посещения поединка в новую дату.

В таблице чемпионата Испании Вильярреал с 35 очками занимает третье место. У Леванте девять пунктов и последняя, 20-я позиция.

COMUNICADO OFICIAL: Con motivo de las recomendaciones de seguridad por lluvias torrenciales previstas en la Comunidad Valenciana, y tras los avisos de alerta roja por parte de la AEMET, el Juez de Competiciones Profesionales de la RFEF ha resuelto el aplazamiento del partido… pic.twitter.com/RNtVeJbJEL — Villarreal CF (@VillarrealCF) December 14, 2025

Таблица Ла Лиги 2025/26