Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 января
05 января 2026, 09:52
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 января
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 5 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Египет – Бенин

Ggbet 1.44 – 4.00 – 9.00

19:30 Галатасарай – Трабзонспор

Ggbet 1.60 – 3.90 – 4.75

21:00 Нигерия – Мозамбик

Ggbet 1.33 – 4.75 – 11.00

22:00 Лестер – Вест Бромвич

Ggbet 2.75 – 3.20 – 2.50

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

