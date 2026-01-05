Сразу три игрока Руха усилят известный клуб Украинской Премьер-лиги
«Карпаты» намерены подписать Ростислава Ляха, Эдсона Фернандо и Бабукарра Фаала
Сразу три игрока львовского «Руха» покинут команду Украинской Премьер-лиги во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.
По информации источника, львовские «Карпаты» намерены подписать флангового защитника Ростислава Ляха, опорного полузащитника Эдсона Фернандо и форварда Бабукарра Фаала.
Сообщается, что между клубами элитного дивизиона существует договоренность о переходе вышеперечисленных футболистов.
25-летний украинец Лях провел 18 матчей в нынешнем сезоне, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. В активе 27-летнего бразильца Эдсона – один ассист и 15 сыгранных поединков.
Гамбиец Фаал (22 года) стал одним из лидеров «Руха», забив девять голов за 19 матчей.
Не обойдется и без потерь – ожидается, что один из лучших бомбардиров «Карпат» Игорь Краснопир продолжит карьеру в составе житомирского «Полесья».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер сборной Украины обвиняется в употреблении запрещенных веществ
Боксер – о бое с Брюстером