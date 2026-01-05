Сразу три игрока Руха усилят известный клуб Украинской Премьер-лиги

Сразу три игрока львовского «Руха» покинут команду Украинской Премьер-лиги во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

По информации источника, львовские «Карпаты» намерены подписать флангового защитника Ростислава Ляха, опорного полузащитника Эдсона Фернандо и форварда Бабукарра Фаала.

Сообщается, что между клубами элитного дивизиона существует договоренность о переходе вышеперечисленных футболистов.

25-летний украинец Лях провел 18 матчей в нынешнем сезоне, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. В активе 27-летнего бразильца Эдсона – один ассист и 15 сыгранных поединков.

Гамбиец Фаал (22 года) стал одним из лидеров «Руха», забив девять голов за 19 матчей.

Не обойдется и без потерь – ожидается, что один из лучших бомбардиров «Карпат» Игорь Краснопир продолжит карьеру в составе житомирского «Полесья».