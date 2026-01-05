Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
05 января 2026, 09:53 | Обновлено 05 января 2026, 09:54
МЮ никак не может закончить выездную серию с пропущенными мячами в АПЛ

Последний раз «сухой» поединок на выезде «красные дьяволы» сыграли еще в марте прошлого года

05 января 2026, 09:53 | Обновлено 05 января 2026, 09:54
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Юнайтед продлил свою выездную серию с пропущенными мячами в АПЛ до 15 матчей.

Очередным поединком, в котором МЮ не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, стал матч 20-го тура, в котором красные дьяволы сыграли на выезде вничью с Лидсом со счетом 1:1.

В последний раз Манчестер Юнайтед не пропускал на выезде в АПЛ еще 16 марта прошлого года в матче 29-го тура сезона 2024/25, когда была одержана победа над Лестером со счетом 3:0. В той игре вратарем МЮ был камерунец Андре Онана.

Выездная серия Манчестер Юнайтед в АПЛ с пропущенными мячами (15)

  • Лидс Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 1:1
  • Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 2:1
  • Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 1:4
  • Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:2
  • Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Юнайтед – 2:2
  • Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 2:2
  • Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2
  • Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 3:1
  • Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:0
  • Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 1:1
  • Челси – Манчестер Юнайтед – 1:0
  • Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 4:3
  • Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:1
  • Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 4:1
  • Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 1:0

Отметим, что данная выездная серия с пропущенными мячами в АПЛ самая длинная в истории Манчестер Юнайтед.

По теме:
Мудрик может получить дополнительные проблемы из-за своего поступка
Травма четырехглавой мышцы бедра. Подробности травмы хавбека Тоттенхэма
Признание Энцо Фернандеса: как Челси пережил увольнение Марески
статистика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
