МЮ никак не может закончить выездную серию с пропущенными мячами в АПЛ
Последний раз «сухой» поединок на выезде «красные дьяволы» сыграли еще в марте прошлого года
Манчестер Юнайтед продлил свою выездную серию с пропущенными мячами в АПЛ до 15 матчей.
Очередным поединком, в котором МЮ не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, стал матч 20-го тура, в котором красные дьяволы сыграли на выезде вничью с Лидсом со счетом 1:1.
В последний раз Манчестер Юнайтед не пропускал на выезде в АПЛ еще 16 марта прошлого года в матче 29-го тура сезона 2024/25, когда была одержана победа над Лестером со счетом 3:0. В той игре вратарем МЮ был камерунец Андре Онана.
Выездная серия Манчестер Юнайтед в АПЛ с пропущенными мячами (15)
- Лидс Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 1:1
- Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 2:1
- Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 1:4
- Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:2
- Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Юнайтед – 2:2
- Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 2:2
- Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2
- Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 3:1
- Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:0
- Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 1:1
- Челси – Манчестер Юнайтед – 1:0
- Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 4:3
- Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:1
- Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 4:1
- Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 1:0
Отметим, что данная выездная серия с пропущенными мячами в АПЛ самая длинная в истории Манчестер Юнайтед.
Man United are on their longest-ever away run without a clean sheet in Premier League history 😳❌ pic.twitter.com/UexTswHHfA— OneFootball (@OneFootball) January 5, 2026
