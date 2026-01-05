МЮ никак не может закончить выездную серию с пропущенными мячами в АПЛ

Манчестер Юнайтед продлил свою выездную серию с пропущенными мячами в АПЛ до 15 матчей.

Очередным поединком, в котором МЮ не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, стал матч 20-го тура, в котором красные дьяволы сыграли на выезде вничью с Лидсом со счетом 1:1.

В последний раз Манчестер Юнайтед не пропускал на выезде в АПЛ еще 16 марта прошлого года в матче 29-го тура сезона 2024/25, когда была одержана победа над Лестером со счетом 3:0. В той игре вратарем МЮ был камерунец Андре Онана.

Выездная серия Манчестер Юнайтед в АПЛ с пропущенными мячами (15)

Лидс Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 1:1

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 2:1

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 1:4

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:2

Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Юнайтед – 2:2

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 2:2

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2

Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 3:1

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:0

Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 1:1

Челси – Манчестер Юнайтед – 1:0

Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 4:3

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:1

Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 4:1

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 1:0

Отметим, что данная выездная серия с пропущенными мячами в АПЛ самая длинная в истории Манчестер Юнайтед.