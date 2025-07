Угроза для Довбика. Рома возобновила интерес к форварду сборной Грузии

Римская «Рома» вернулась к варианту трансфера 24-летнего грузинского нападающего «Лиона» Жоржа Микаутадзе.

В переходе футболиста лично заинтересован спортивный директор Рикки Массара, который с 2023 года следит за прогрессом игрока.

Зимой итальянский клуб контактировал с «Лионом» по трансферу Жоржа и договорился закрыть сделку за 20 млн евро.

В течение сезона 2024/25 Жорж сыграл 47 матчей, забил 17 матчей и оформил 11 результативных передач.

Напомним, что украинец Артем Довбык может покинуть «Рому» ради другого клуба Серии А.

#ASRoma have shown interest in #OlympiqueLyonnais’ striker Georges #Mikautadze. The sporting director Ricky #Massara already wanted him at AC Milan in January 2023, when the striker was at Metz. #transfers