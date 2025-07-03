Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Угроза для Довбика. Рома возобновила интерес к форварду сборной Грузии
Италия
03 июля 2025, 11:41 | Обновлено 03 июля 2025, 11:44
746
0

Угроза для Довбика. Рома возобновила интерес к форварду сборной Грузии

Жоржа Микаутадзе снова попал в список пожеланий римского клуба

03 июля 2025, 11:41 | Обновлено 03 июля 2025, 11:44
746
0
Угроза для Довбика. Рома возобновила интерес к форварду сборной Грузии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорж Микаутадзе

Римская «Рома» вернулась к варианту трансфера 24-летнего грузинского нападающего «Лиона» Жоржа Микаутадзе.

В переходе футболиста лично заинтересован спортивный директор Рикки Массара, который с 2023 года следит за прогрессом игрока.

Зимой итальянский клуб контактировал с «Лионом» по трансферу Жоржа и договорился закрыть сделку за 20 млн евро.

В течение сезона 2024/25 Жорж сыграл 47 матчей, забил 17 матчей и оформил 11 результативных передач.

Напомним, что украинец Артем Довбык может покинуть «Рому» ради другого клуба Серии А.

По теме:
Назад в будущее: 7 трансферов прошлого сезона, которые хотелось бы отменить
Ждет визу. Иностранный футболист присоединится к киевскому Динамо
У английского гранда проблемы. Состав команды насчитывает 49 футболистов
Рома Рим трансферы Артем Довбик Лион трансферы Лиги 1 трансферы Серии A Жорж Микаутадзе чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
Футбол | 02 июля 2025, 16:19 2
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории

Матрасники подписали Алекса Баэну из «Вильярреала»

Клуб Украинской Премьер-лиги столкнулся с проблемами при аттестации
Футбол | 03 июля 2025, 10:16 0
Клуб Украинской Премьер-лиги столкнулся с проблемами при аттестации
Клуб Украинской Премьер-лиги столкнулся с проблемами при аттестации

Представители СК «Полтава» подали некорректные документы и могут быть наказаны

Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
Футбол | 02.07.2025, 15:33
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
Экс-игрок сборной Украины: «Это большая потеря для украинского футбола»
Футбол | 03.07.2025, 08:08
Экс-игрок сборной Украины: «Это большая потеря для украинского футбола»
Экс-игрок сборной Украины: «Это большая потеря для украинского футбола»
Не Реал и не ПСЖ. Назван фаворит КЧМ после вылета Ман Сити
Футбол | 02.07.2025, 11:51
Не Реал и не ПСЖ. Назван фаворит КЧМ после вылета Ман Сити
Не Реал и не ПСЖ. Назван фаворит КЧМ после вылета Ман Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
01.07.2025, 09:46 1
Футбол
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
01.07.2025, 14:47 4
Теннис
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
02.07.2025, 07:44 3
Бокс
Стало известно, почему Ярославский отказался финансировать Металлист
Стало известно, почему Ярославский отказался финансировать Металлист
01.07.2025, 21:46 8
Футбол
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
02.07.2025, 00:23
Футбол
Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
02.07.2025, 09:30 2
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Мне жаль, но ты не будешь играть в стартовом составе Реала»
Хаби АЛОНСО: «Мне жаль, но ты не будешь играть в стартовом составе Реала»
01.07.2025, 22:22 1
Футбол
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
03.07.2025, 07:56 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем