Угроза для Довбика. Рома возобновила интерес к форварду сборной Грузии
Жоржа Микаутадзе снова попал в список пожеланий римского клуба
Римская «Рома» вернулась к варианту трансфера 24-летнего грузинского нападающего «Лиона» Жоржа Микаутадзе.
В переходе футболиста лично заинтересован спортивный директор Рикки Массара, который с 2023 года следит за прогрессом игрока.
Зимой итальянский клуб контактировал с «Лионом» по трансферу Жоржа и договорился закрыть сделку за 20 млн евро.
В течение сезона 2024/25 Жорж сыграл 47 матчей, забил 17 матчей и оформил 11 результативных передач.
Напомним, что украинец Артем Довбык может покинуть «Рому» ради другого клуба Серии А.
#ASRoma have shown interest in #OlympiqueLyonnais’ striker Georges #Mikautadze. The sporting director Ricky #Massara already wanted him at AC Milan in January 2023, when the striker was at Metz. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 3, 2025
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