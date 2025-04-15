Конкурент Довбика. Рома готовит 20 млн евро на трансфер форварда из Грузии

Форвард французского «Лиона» Жорж Микаутадзе может перейти в итальянскую «Рому» во время летнего трансферного окна.

Руководство римского клуба давно следит за выступлением грузинского игрока и планирует сделать официальное предложение о трансфере. Стороны провели успешные переговоры и готовы оформить сделку за 20 млн евро.

24-летний форвард сборной Грузии перебрался в «Лион» в июле прошлого года. В текущем сезоне Микаутадзе провел 41 матч во всех турнирах, где забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.

Контракт Жоржа с французским клубом истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость форварда составляет 20 млн евро. В «Роме» грузинский игрок будет конкурировать за место в стартовом составе с Артемом Довбиком.

Стоит заметить, что в услугах украинца заинтересован «Ювентус», который готов оформить переход Довбика за 50 млн евро.