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  4. Рома надеется, что Довбик не покинет клуб ради Ювентуса
Италия
15 апреля 2025, 08:33 |
925
3

Рома надеется, что Довбик не покинет клуб ради Ювентуса

Туринский клуб планирует оформить трансфер за 50 млн евро

15 апреля 2025, 08:33 |
925
3
Рома надеется, что Довбик не покинет клуб ради Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» Артем Довбик может покинуть нынешний клуб во время летнего трансферного окна. В услугах футболиста заинтересован «Ювентус», который готов заплатить 50 млн евро.

Итальянские журналисты сообщили, что в римском клубе надеются на сохранения форварда в составе «Ромы». Проблемой могут стать финансовое предложение ««Ювентуса», которое соблазнит украинского футболиста.

Туринский клуб считает Довбика приоритетным кандидатом на предстоящее трансферное окно, однако в случает отказа переключится на других форвардов. Окончательное решение будет принимать украинец.

В текущем сезоне Артем провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал четыре результативных передачи. Контракт игрока истекает в июне 2029 года. Ориентировочная стоимость Довбика составляет 30 млн евро.

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Рома Рим Ювентус Артем Довбик трансферы трансферы Серии A
Николай Титюк Источник
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DaVinci
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+1
Alfred
Круть! Ювентус було б чудово
Особисто мені подобається цей клуб
Ответить
0
Counselor
Швиденько продавайте цього Пiчiчii. Бiльше за нього не дадуть..
Ответить
-1
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