Рома надеется, что Довбик не покинет клуб ради Ювентуса
Туринский клуб планирует оформить трансфер за 50 млн евро
Форвард итальянской «Ромы» Артем Довбик может покинуть нынешний клуб во время летнего трансферного окна. В услугах футболиста заинтересован «Ювентус», который готов заплатить 50 млн евро.
Итальянские журналисты сообщили, что в римском клубе надеются на сохранения форварда в составе «Ромы». Проблемой могут стать финансовое предложение ««Ювентуса», которое соблазнит украинского футболиста.
Туринский клуб считает Довбика приоритетным кандидатом на предстоящее трансферное окно, однако в случает отказа переключится на других форвардов. Окончательное решение будет принимать украинец.
В текущем сезоне Артем провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал четыре результативных передачи. Контракт игрока истекает в июне 2029 года. Ориентировочная стоимость Довбика составляет 30 млн евро.
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