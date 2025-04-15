Рома надеется, что Довбик не покинет клуб ради Ювентуса

Форвард итальянской «Ромы» Артем Довбик может покинуть нынешний клуб во время летнего трансферного окна. В услугах футболиста заинтересован «Ювентус», который готов заплатить 50 млн евро.

Итальянские журналисты сообщили, что в римском клубе надеются на сохранения форварда в составе «Ромы». Проблемой могут стать финансовое предложение ««Ювентуса», которое соблазнит украинского футболиста.

Туринский клуб считает Довбика приоритетным кандидатом на предстоящее трансферное окно, однако в случает отказа переключится на других форвардов. Окончательное решение будет принимать украинец.

В текущем сезоне Артем провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал четыре результативных передачи. Контракт игрока истекает в июне 2029 года. Ориентировочная стоимость Довбика составляет 30 млн евро.