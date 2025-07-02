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  4. Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
Италия
02 июля 2025, 23:44 |
1585
2

Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы

Артем может присоединиться к «Милану»

02 июля 2025, 23:44 |
1585
2
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб.

По информации итальянских СМИ, большой интерес к Артему проявляет «Милан», поклонником таланта украинца является наставник «красно-черных» Массимилиано Аллегри. «Милан» начал с «Ромой» переговоры.

«Милан» ищет нового нападающего, ведь планирует продать Сантьяго Хименеса – клуб им недоволен. Вполне вероятно, что «Милан» в итоге обменяется с «Ромой» нападающими, отправив в Рим Хименеса за украинца.

В этом сезоне в активе Довбика 45 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

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Массимилиано Аллегри Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы Серии A Милан
Дмитрий Олейник Источник: Voce Giallorossa
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Arera
Может не надо. Там в раздевалке ещё гетрами Каладзе воняет((
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0
Shturmgewehr
Довбик, Миколенко, Зінченко - може бути сама українська команда
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