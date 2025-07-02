Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб.

По информации итальянских СМИ, большой интерес к Артему проявляет «Милан», поклонником таланта украинца является наставник «красно-черных» Массимилиано Аллегри. «Милан» начал с «Ромой» переговоры.

«Милан» ищет нового нападающего, ведь планирует продать Сантьяго Хименеса – клуб им недоволен. Вполне вероятно, что «Милан» в итоге обменяется с «Ромой» нападающими, отправив в Рим Хименеса за украинца.

В этом сезоне в активе Довбика 45 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».