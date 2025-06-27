ВИДЕО. Не повторить судьбу Иги. Гауфф и Соболенко наснимали видео в Tik-Tok
И это после высказываний Арины в сторону Коко...
27 июня первая и вторая ракетки мира Арина Соболенко и Коко Гауфф (США) провели совместную тренировку на кортах Уимблдона, который стартует уже 30 июня.
После завершения занятий теннисистки сняли видео в Tik-Tok. Что-то подобное было в конце 2024 года, только подружкой Соболенко тогда была ее прямая конкурентка в борьбе за первую позицию – Ига Свентек.
Но в 2025 полька не смогла демонстрировать высокие результаты, откатилась на восьмое место в рейтинге WTA и только на этой неделе сумела выйти в первый финал в 2025 году (28 июня поборется за трофей с Джессикой Пегулой в Бад-Хомбурге).
Забавно, что после финала Ролан Гаррос 2025, в котором Соболенко проиграла Гауфф, Арина не очень корректно высказывалась о причинах своей неудачи, в частности заявляя, что Гауфф выиграла исключительно из-за большого количества ее собственных (Арины) ошибок. После «нейтралке» пришлось несколько раз извиняться.
В пятницу состоялась жеребьевка Уимблдонского турнир: Соболенко в 1/64 финала встретится с Карсон Брентсайн (Канада, WTA 197), а Коко поборется против украинки Даяны Ястремской (WTA 42).
ВИДЕО. Не повторить судьбу Иги. Гауфф и Соболенко наснимали видео в Tik-Tok
Aryna Sabalenka and Coco Gauff filming a Tik Tok ahead of Wimbledon.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 27, 2025
They’re so unserious 😭😭😭
pic.twitter.com/Hggu4etEqW
Aryna Sabalenka and Coco Gauff dancing together ahead of Wimbledon 😂— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 27, 2025
pic.twitter.com/18zLopw09E
Coco Gauff and Aryna Sabalenka together on Coco’s Tik Tok 😂— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 27, 2025
“The olive branch was extended and accepted! We’re good so you guys should be too 😂🤍”
pic.twitter.com/uxWHMojzsd
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