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  4. ВИДЕО. Не повторить судьбу Иги. Гауфф и Соболенко наснимали видео в Tik-Tok
Уимблдон
27 июня 2025, 23:55 |
116
0

ВИДЕО. Не повторить судьбу Иги. Гауфф и Соболенко наснимали видео в Tik-Tok

И это после высказываний Арины в сторону Коко...

27 июня 2025, 23:55 |
116
0
ВИДЕО. Не повторить судьбу Иги. Гауфф и Соболенко наснимали видео в Tik-Tok
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф и Арина Соболенко

27 июня первая и вторая ракетки мира Арина Соболенко и Коко Гауфф (США) провели совместную тренировку на кортах Уимблдона, который стартует уже 30 июня.

После завершения занятий теннисистки сняли видео в Tik-Tok. Что-то подобное было в конце 2024 года, только подружкой Соболенко тогда была ее прямая конкурентка в борьбе за первую позицию – Ига Свентек.

Но в 2025 полька не смогла демонстрировать высокие результаты, откатилась на восьмое место в рейтинге WTA и только на этой неделе сумела выйти в первый финал в 2025 году (28 июня поборется за трофей с Джессикой Пегулой в Бад-Хомбурге).

Забавно, что после финала Ролан Гаррос 2025, в котором Соболенко проиграла Гауфф, Арина не очень корректно высказывалась о причинах своей неудачи, в частности заявляя, что Гауфф выиграла исключительно из-за большого количества ее собственных (Арины) ошибок. После «нейтралке» пришлось несколько раз извиняться.

В пятницу состоялась жеребьевка Уимблдонского турнир: Соболенко в 1/64 финала встретится с Карсон Брентсайн (Канада, WTA 197), а Коко поборется против украинки Даяны Ястремской (WTA 42).

ВИДЕО. Не повторить судьбу Иги. Гауфф и Соболенко наснимали видео в Tik-Tok

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Арина Соболенко Коко Гауфф видео Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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