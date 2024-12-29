СОБОЛЕНКО: «Тренировки с Игой? Предложила снять TikTok, она сказала: давай»
Первая ракетка мира прокомментировала свои отношения со Свентек
Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала отношения с польской теннисисткой Игой Свентек:
«Тренировки с Игой? Было весело. Все началось на Итоговом – я предложила снять TikTok. Подумала: «Ладно, спрошу и посмотрю, что будет». Подумала, что мы должны держаться вместе, веселиться и просто наслаждаться соперничеством, а не быть слишком серьезными по отношению друг к другу.
Так что я спросила, и мы это сделали. С тех пор мы пару раз потренировались. Потом я тренировалась в зале после нашей тренировки на корте и она сказала, что может присоединиться. Я такая: «Давай».
Мы сняли это и выложили. И наши отношения становятся более спокойными. Она очень приятная, и было здорово познакомиться поближе».
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