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  4. Арина СОБОЛЕНКО: «Гауфф выиграла только потому, что я совершала ошибки»
Ролан Гаррос
07 июня 2025, 22:31 |
933
2

Арина СОБОЛЕНКО: «Гауфф выиграла только потому, что я совершала ошибки»

Пресс-конференция после финала Ролан Гаррос: первая ракетка не умеет проигрывать...

07 июня 2025, 22:31 |
933
2
Арина СОБОЛЕНКО: «Гауфф выиграла только потому, что я совершала ошибки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала поражение Коко Гауфф в финале Ролан Гаррос 2025:

«Я должна сказать, что за последние две недели я сыграла несколько очень сложных матчей против действительно невероятных игроков. Я определенно играла на более качественном уровне, чем в этом финале. Честно говоря, это был худший теннис, в который я играла за последние, я не знаю сколько месяцев. Условия были ужасными, и она была просто лучше в этих условиях, чем я. Я думаю, это был худший финал, в котором я играла в своей карьере.

Иногда такое случается. Ты просыпаешься и чувствуешь себя не лучшим образом, а другой игрок делает что угодно, и это работает, а у тебя ничего не получается. Мне было очень тяжело, и я изо всех сил старалась найти способ играть в таких условиях, но, думаю, сегодня просто был не тот день.

В этих условиях было сложно делать то, что я делала, например, в Мадриде, и что я знаю, что должна делать против нее, чтобы победить. Это было похоже на шутку. Сегодня я не смогла этого сделать. Я очень надеюсь, что в следующий раз, когда мы будем играть, если условия будут такими же, я, вероятно, буду играть немного умнее, не буду торопить события и постараюсь остаться там, постараюсь бороться. Это было довольно весело, потому что было такое ощущение, что ветер дует как сумасшедший.

При счете 4:1 в первом сете ветер начал усиливаться. Кроме того, я думаю, что была слишком эмоциональна. Я не очень хорошо справилась с собой психологически сегодня, так что, по сути, это все. Я совершал невынужденные ошибки; мне нужно проверить статистику. Я думаю, она выиграла матч не потому, что играла невероятно, а потому, что я совершила все эти ошибки на легких мячах.

Мне нужно сделать шаг назад, оценить ситуацию в перспективе и попытаться извлечь урок, потому что я не могу каждый раз выходить на корт, когда встречаюсь с ней в финале турнира Grand Slam, играть ужасно и побеждать эмоционально.

Нужно просто снова сделать шаг назад. Но сейчас я не знаю, как не быть к себе строгой. Честно говоря, это худший матч, который я сыграла за последние два месяца. Я бы не возражала против такой игры, не знаю, в четвертом круге или четвертьфинале, но в финале Grand Slam это немного... неправильно».

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Арина Соболенко Коко Гауфф Ролан Гаррос 2025 пресс-конференция
Даниил Агарков Источник: Punto de Break
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Комментарии 2
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Fdail
Не переживай,я впевнений, що це твій не найгірший матч в кар'єрі. Ти зіграєш че купу купу матчів, на багатому більше слабких й гірших за цей фінал. Вірю , tiger, що ти здатна на набагато більшу ганьбу. Удачі!!
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Muskrat2
На козу надягнули годинника, ох і реклама, хто за це заплатив 
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0
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