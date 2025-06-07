Арина СОБОЛЕНКО: «Гауфф выиграла только потому, что я совершала ошибки»

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала поражение Коко Гауфф в финале Ролан Гаррос 2025:

«Я должна сказать, что за последние две недели я сыграла несколько очень сложных матчей против действительно невероятных игроков. Я определенно играла на более качественном уровне, чем в этом финале. Честно говоря, это был худший теннис, в который я играла за последние, я не знаю сколько месяцев. Условия были ужасными, и она была просто лучше в этих условиях, чем я. Я думаю, это был худший финал, в котором я играла в своей карьере.

Иногда такое случается. Ты просыпаешься и чувствуешь себя не лучшим образом, а другой игрок делает что угодно, и это работает, а у тебя ничего не получается. Мне было очень тяжело, и я изо всех сил старалась найти способ играть в таких условиях, но, думаю, сегодня просто был не тот день.

В этих условиях было сложно делать то, что я делала, например, в Мадриде, и что я знаю, что должна делать против нее, чтобы победить. Это было похоже на шутку. Сегодня я не смогла этого сделать. Я очень надеюсь, что в следующий раз, когда мы будем играть, если условия будут такими же, я, вероятно, буду играть немного умнее, не буду торопить события и постараюсь остаться там, постараюсь бороться. Это было довольно весело, потому что было такое ощущение, что ветер дует как сумасшедший.

При счете 4:1 в первом сете ветер начал усиливаться. Кроме того, я думаю, что была слишком эмоциональна. Я не очень хорошо справилась с собой психологически сегодня, так что, по сути, это все. Я совершал невынужденные ошибки; мне нужно проверить статистику. Я думаю, она выиграла матч не потому, что играла невероятно, а потому, что я совершила все эти ошибки на легких мячах.

Мне нужно сделать шаг назад, оценить ситуацию в перспективе и попытаться извлечь урок, потому что я не могу каждый раз выходить на корт, когда встречаюсь с ней в финале турнира Grand Slam, играть ужасно и побеждать эмоционально.

Нужно просто снова сделать шаг назад. Но сейчас я не знаю, как не быть к себе строгой. Честно говоря, это худший матч, который я сыграла за последние два месяца. Я бы не возражала против такой игры, не знаю, в четвертом круге или четвертьфинале, но в финале Grand Slam это немного... неправильно».