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  4. ГАУФФ: «Мне кажется, я лгала себе и на самом деле точно могла это сделать»
Ролан Гаррос
07 июня 2025, 22:11 |
600
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ГАУФФ: «Мне кажется, я лгала себе и на самом деле точно могла это сделать»

Коко выступила с речью после победы над Соболенко в финале Ролан Гаррос 2025

07 июня 2025, 22:11 |
600
0
ГАУФФ: «Мне кажется, я лгала себе и на самом деле точно могла это сделать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Американская теннисистка Коко Гауфф прокомментировала победу над Ариной Соболенко в финале Ролан Гаррос, а также поделилась эмоциями от выигранного трофея:

«Прежде всего, я хочу поблагодарить Бога за то, что он всегда дает мне силу. Мне пришлось пройти через многое после поражения в финале Ролан Гаррос несколько лет назад. И я просто невероятно счастлива быть здесь снова. В этом моменте много эмоций, и то, что я осталась в игре, не сдалась, для меня очень много значит.

Арина, ты настоящий боец и одна из лучших теннисисток в мире. Я знаю, что сегодняшний матч был тяжелым, но ты полностью заслуживаешь все успехи, которых добилась. Каждый раз, когда мы играем, это настоящий бой для меня. Так что поздравляю тебя и надеюсь, что мы продолжим мотивировать друг друга.

Я думаю, самое важное – это люди вокруг. Именно это имеет наибольшее значение. Вы были для меня настоящей радостью. Каждый из вас — замечательный человек, вы поддерживали меня и одновременно делали этот путь веселым. Я знаю, что порой бываю не самой легкой в общении и слишком серьезной, но вы всегда напоминали мне, что в жизни есть нечто большее, чем теннис. И именно это помогает мне играть лучше. Так что спасибо вам. Я очень вас ценю.

Я также хочу поблагодарить своих родителей, за то, что стирали мои вещи, за то, что всегда держали меня с обеими ногами на земле и верили в меня, иногда даже больше, чем я сама. Я вас очень люблю. И моим братьям, которые сейчас дома. Вы не здесь, но вы – причина, по которой я вообще этим занимаюсь. Вы вдохновляете меня больше, чем можете себе представить. Спасибо всей моей семье.

Большое спасибо всем, кто делает этот турнир возможным. Мне всегда приятно здесь находиться. Я чувствую, что обо мне заботятся, и я очень благодарна за то, как вы организуете этот замечательный турнир. Спасибо вам огромное.

И, конечно, я хочу поблагодарить зрителей. Сегодня вы были невероятны. Вы так громко болели за меня. Я не знаю, чем заслужила такую любовь от французской публики, но я вам очень благодарна. Merci beaucoup.

Честно говоря, я не думала, что смогу это сделать. Но я хочу процитировать Tyler, the Creator. Он однажды сказал: «Если я когда-либо говорил, что сомневался в себе, то значит, что я врал». Мне кажется, я лгала себе и на самом деле точно могла это сделать. Так что спасибо Тайлеру. И спасибо вам всем».

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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