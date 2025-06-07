7 июня американская теннисистка Коко Гауфф переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Франции 2025.

Американка одержала победу со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4 за 2 часа и 40 минут.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это была 11-я встреча соперниц. Коко выиграла шестое очное противостояние.

После завершения встречи состоялась церемония награждения. Коко получила заслуженный трофей, а Соболенко не сдержала слез.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей церемонии награждения!

Для Гауфф это первый выигранный трофей на Ролан Гаррос и второй на турнирах Grand Slam в трех финалах. В 2022 Коко уступила Иге Свентек в Париже, а в 2023 стала чемпионкой US Open.

🏆 Ролан Гаррос 2025. Финал

🏳️ Арина Соболенко [1] – Коко Гауфф [2] – 7:6 (7:5), 2:6, 4:6

ФОТО. Королева Парижа и слезы бесфлажной: награждение Гауфф на Ролан Гаррос