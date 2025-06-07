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  4. ФОТО. Королева Парижа и слезы бесфлажной: награждение Гауфф на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
07 июня 2025, 20:54 |
1042
3

ФОТО. Королева Парижа и слезы бесфлажной: награждение Гауфф на Ролан Гаррос

Смотрите фотогалерею церемонии награждения после финала французского мейджора

07 июня 2025, 20:54 |
1042
3
ФОТО. Королева Парижа и слезы бесфлажной: награждение Гауфф на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

7 июня американская теннисистка Коко Гауфф переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Франции 2025.

Американка одержала победу со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4 за 2 часа и 40 минут.

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Это была 11-я встреча соперниц. Коко выиграла шестое очное противостояние.

После завершения встречи состоялась церемония награждения. Коко получила заслуженный трофей, а Соболенко не сдержала слез.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей церемонии награждения!

Для Гауфф это первый выигранный трофей на Ролан Гаррос и второй на турнирах Grand Slam в трех финалах. В 2022 Коко уступила Иге Свентек в Париже, а в 2023 стала чемпионкой US Open.

🏆 Ролан Гаррос 2025. Финал

🏳️ Арина Соболенко [1] – Коко Гауфф [2] – 7:6 (7:5), 2:6, 4:6

ФОТО. Королева Парижа и слезы бесфлажной: награждение Гауфф на Ролан Гаррос

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фото фотогалерея Коко Гауфф Арина Соболенко Ролан Гаррос 2025 награждение
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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sssr2025
А правда что сегодня проходил в Киеве проходил фестиваль лгбт?
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0
Fdail
Доля - річ жорстока. Сьогодні ти зупиняєш матч,коли хочеш, бо можеш зробити подвійну й тобі абсолютно байдуже на повагу до суперниць , а завтра ти ридаєш, оскільки знову не виграла титул на повільному грунті й знову тебе вважатимуть лише тупою гарматницею, що підходить тільки для швидкісних покриттів. 
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0
Kапітошkа
Молодчинка Коко!
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