Арина Соболенко – Коко Гауфф. Камбек в финале Ролан Гаррос. Видеообзор

7 июня американская теннисистка Коко Гауфф переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Франции 2025.

Американка одержала победу со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4 за 2 часа и 40 минут.

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Гауфф в 11-й раз встретилась с Соболенко и в шестой раз сумела одолеть «нейтралку».

Для Коко этот трофей стал вторым на турнирах Grand Slam. В 2023 она стала победительницей US Open.

🏆 Ролан Гаррос 2025. Финал

🏳️ Арина Соболенко [1] – Коко Гауфф [2] – 7:6 (7:5), 2:6, 4:6

Видеообзор матча