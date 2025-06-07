Арина Соболенко – Коко Гауфф. Камбек в финале Ролан Гаррос. Видеообзор
Смотрите видеообзор финального матча Открытого чемпионата Франции 2025
7 июня американская теннисистка Коко Гауфф переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Франции 2025.
Американка одержала победу со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4 за 2 часа и 40 минут.
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Гауфф в 11-й раз встретилась с Соболенко и в шестой раз сумела одолеть «нейтралку».
Для Коко этот трофей стал вторым на турнирах Grand Slam. В 2023 она стала победительницей US Open.
🏆 Ролан Гаррос 2025. Финал
🏳️ Арина Соболенко [1] – Коко Гауфф [2] – 7:6 (7:5), 2:6, 4:6
Видеообзор матча
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