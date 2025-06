ВИДЕО. Соболенко заплакала на награждении РГ-25 и назвала свою игру ужасной

7 июня американская теннисистка Коко Гауфф переиграла Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Франции 2025.

После завершения встречи состоялась церемония награждения. Коко получила заслуженный кубок, а Арине придется довольствоваться тарелкой.

Во время речи Соболенко не сдержала слез. А также «нейтралка» раскритиковала свою игру и поблагодарила команду, которую во время матча неоднократно посылала на три буквы.

Гауфф завоевала второй трофей Grand Slam в карьере. В 2023 году она стала чемпионкой US Open.

Соболенко провела второй финал на мейджорах в 2025 и потерпела второе поражение. В январе в решающем поединке Australian Open ее одолела Мэдисон Киз.

