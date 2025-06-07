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  4. ВИДЕО. Соболенко заплакала на награждении РГ-25 и назвала свою игру ужасной
Ролан Гаррос
07 июня 2025, 19:55 |
777
2

ВИДЕО. Соболенко заплакала на награждении РГ-25 и назвала свою игру ужасной

Коко Гауфф в трех партиях одолела первую ракетку мира в матче за трофей мейджора

07 июня 2025, 19:55 |
777
2
ВИДЕО. Соболенко заплакала на награждении РГ-25 и назвала свою игру ужасной
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

7 июня американская теннисистка Коко Гауфф переиграла Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Франции 2025.

После завершения встречи состоялась церемония награждения. Коко получила заслуженный кубок, а Арине придется довольствоваться тарелкой.

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Во время речи Соболенко не сдержала слез. А также «нейтралка» раскритиковала свою игру и поблагодарила команду, которую во время матча неоднократно посылала на три буквы.

Гауфф завоевала второй трофей Grand Slam в карьере. В 2023 году она стала чемпионкой US Open.

Соболенко провела второй финал на мейджорах в 2025 и потерпела второе поражение. В январе в решающем поединке Australian Open ее одолела Мэдисон Киз.

ВИДЕО. Соболенко заплакала на награждении РГ-25 и назвала свою игру ужасной

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Перший Серед Рівних
Емоційна вона, може саме це десь і завадило виграти гру. Тенісу віддає себе всю. Прикро програвати за крок до титулу. Але титули ТБШ у неї вже є і будуть ще, думаю не один і не два. 
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