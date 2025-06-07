ВИДЕО. Соболенко заплакала на награждении РГ-25 и назвала свою игру ужасной
Коко Гауфф в трех партиях одолела первую ракетку мира в матче за трофей мейджора
7 июня американская теннисистка Коко Гауфф переиграла Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Франции 2025.
После завершения встречи состоялась церемония награждения. Коко получила заслуженный кубок, а Арине придется довольствоваться тарелкой.
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Во время речи Соболенко не сдержала слез. А также «нейтралка» раскритиковала свою игру и поблагодарила команду, которую во время матча неоднократно посылала на три буквы.
Гауфф завоевала второй трофей Grand Slam в карьере. В 2023 году она стала чемпионкой US Open.
Соболенко провела второй финал на мейджорах в 2025 и потерпела второе поражение. В январе в решающем поединке Australian Open ее одолела Мэдисон Киз.
ВИДЕО. Соболенко заплакала на награждении РГ-25 и назвала свою игру ужасной
Watching Aryna Sabalenka with tears in her eyes before her Roland Garros speech is really hard. 💔💔💔— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 7, 2025
Chin up, Aryna.
You have so much to be proud of.
pic.twitter.com/VpkuyR3poP
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