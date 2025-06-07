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  4. ВИДЕО. Соболенко как минимум дважды послала тренера в финале Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
07 июня 2025, 19:39 | Обновлено 07 июня 2025, 19:57
1240
3

ВИДЕО. Соболенко как минимум дважды послала тренера в финале Ролан Гаррос

Коко Гауфф переиграла Арину в поединке за трофей французского слэма

07 июня 2025, 19:39 | Обновлено 07 июня 2025, 19:57
1240
3
ВИДЕО. Соболенко как минимум дважды послала тренера в финале Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

7 июня прошел финальный матч Открытого чемпионата Франции 2025 между Ариной Соболенко (WTA 1) и Коко Гауфф (США, WTА 2).

Гауфф одержала победу со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Соболенко, которая славится своим неадекватным поведением, как минимум дважды послала своего тренера на три буквы.

Вначале это случилось при 5:4 (40:40) в первой партии. По губам Соболенко (понимаем, не самое приятное место) можно прочитать: «Иди на**й отсюда».

А во второй раз от Арины отхватила вся команда. Тогда Соболенко проиграла поинт в третьем гейме третьего сета, в котором она сделала твиннер. «Проваливайте все на**й».

Может странно, может жаль, но тренера белорусской «нейтралки» остались на месте.

ВИДЕО. Соболенко как минимум дважды послала тренера в финале Ролан Гаррос

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Серж
К себе на... посылает, озорник
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+1
sssr2025
Автор какой-то озабоченный  Все равно остаётся одной из Величайших теннисисток всех времён 
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0
Перший Серед Рівних
Буває. Це спорт, це емоції, це вирішальний матч ТБШ, надто багато на кону, надто велика вага кожного очка, все іноді вирішують міліметри, нам лежачи на дивані легко засуджувати, хоча навіть ми всі багато разів в житті спалахували і зганяли нерви на комусь або на чомусь, а пізніше заспокоювались і шкодували. Всі живі люди. 
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-6
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