7 июня прошел финальный матч Открытого чемпионата Франции 2025 между Ариной Соболенко (WTA 1) и Коко Гауфф (США, WTА 2).

Гауфф одержала победу со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Соболенко, которая славится своим неадекватным поведением, как минимум дважды послала своего тренера на три буквы.

Вначале это случилось при 5:4 (40:40) в первой партии. По губам Соболенко (понимаем, не самое приятное место) можно прочитать: «Иди на**й отсюда».

А во второй раз от Арины отхватила вся команда. Тогда Соболенко проиграла поинт в третьем гейме третьего сета, в котором она сделала твиннер. «Проваливайте все на**й».

Может странно, может жаль, но тренера белорусской «нейтралки» остались на месте.

ВИДЕО. Соболенко как минимум дважды послала тренера в финале Ролан Гаррос