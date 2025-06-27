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WTA
27 июня 2025, 19:31 |
114
0

Определена финальная пара травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

Ига Свентек поборется за трофей пятисотника с Джессикой Пегулой

27 июня 2025, 19:31 |
114
0
Определена финальная пара травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Джессика Пегула

27 июня на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге состоялись матчи 1/2 финала.

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 8) переиграла вторую сеяную Жасмин Паолини (WTA 4) в двух сетах и вышла в первый финал в 2025 году.

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Всего для Иги это будет 27-й решающий поединок в карьере и первый на траве. Свентек поборется за 23-й трофей.

Соперницей польки в финале будет первая ракетка турнира Джессика Пегула, которая в полуфинальном противостоянии выбила Линду Носкову в трех партиях. Во втором сете, после проигранного первого, американка отыграла подачу на матч при счете 4:5.

Пегула пробилась в 19-й финал в карьере (второй на траве) и пятый в сезоне. В 2025 году Джессика стала чемпионкой в Остине и Чарльстоне. Всего же на счету Пегулы восемь титулов.

Ранее Свентек десять раз играла против Пегулы и добыла шесть побед. Девушки ни разу не встречались на траве и дважды пересекались в финалах: в 2023 году полька одолела Джессику в решающих поединках тысячника в Дохе и Итогового турнира WTA.

WTA 500 Бад-Хомбург. 1/2 финала

Джессика Пегула [1] – Линда Носкова – 6:7 (2:7), 7:5, 6:1
Ига Свентек [4] – Жасмин Паолини [2] – 6:1, 6:3

Инфографика

Видеообзор матча Свентек – Паолини

Видеообзор матча Пегула – Носкова

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Джессика Пегула – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Бад-Хомбург Ига Свёнтек Джессика Пегула Жасмин Паолини Линда Носкова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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