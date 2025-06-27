Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 8) вышла в финал травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В полуфинале полька в двух сетах разгромила Жасмин Паолини (Италия, WTA 4) за 1 час и 7 минут.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/2 финала

Ига Свентек (Польша) [4] – Жасмин Паолини (Италия) [2] – 6:1, 6:3

Это была четвертая встреча соперниц на уровне Тура и пятая, если учитывать соревнования ITF. Ига ни разу не проиграла Жасмин.

Свентек добыла 50-ю победу над игроками из первой десятки рейтинга WTA.

Ига вышла в первый финал в 2025 году – первый с Ролан Гаррос 2024. Всего для Свентек это будет 27-й решающий поединок в карьере.

За трофей Бад-Хомбурга Свентек поборется против Джессики Пегулы.

ВИДЕО. Как Свентек разгромила Паолини и вышла в первый финал в 2025 году