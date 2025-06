РБ Лейпциг работает над продажей победителя ЛЕ. На него вышел клуб MLS

Немецкий «РБ Лейпциг» общается с американским клубом «Нью-Йорк Ред Буллз» по поводу трансфера 29-летнего форварда Тимо Вернера.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, Вернер не видит своего будущего в «РБ Лейпциг», поэтому нападающий готов рассмотреть вариант переезда в США.

Действующий договор Вернера с «быками» рассчитан до лета 2026 года.

Прошлый сезон Тимо провел в аренде в английском клубе «Тоттенхэм», с которым форвард выиграл Лигу Европы. Нападающий отыграл 41 поединок за «шпор», в которых забил три мяча и отдал семь ассистов.

🚨🇺🇸 RB Leipzig and the New York Red Bulls are in negotiations over a permanent transfer of Timo #Werner.



