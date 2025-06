Источник: Бавария близка к подписанию форварда Штутгарта

Мюнхенская «Бавария» сделала шаг к подписанию 23-летнего форварда «Штутгарта» Ника Вольтемаде.

Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, клуб из Мюнхена достиг устной договоренности с нападающим «Штутгарта» по условиям личного контракта.

Соглашение рассчитано до лета 2030 года, и все финансовые детали уже согласованы в последние дни. Сам футболист стремится как можно скорее присоединиться к «Баварии», а наблюдательный совет мюнхенцев уже одобрил трансфер.

Впрочем, впереди еще сложная часть – договоренности между клубами пока нет. Контракт Вольтемаде с «Штутгартом» действует до 2028 года, и в нем отсутствует клаусула. «Швабы» не особо хотят отпускать одного из своих лидеров и попытаются удержать его еще на сезон.

В сезоне 2024/25 Вольтемаде провел 33 матча за «Штутгарт», отметившись 17 голами и 3 результативными передачами. Также он стал одним из лучших игроков молодежного Евро-2025, где забил 6 мячей и отдал 3 ассиста.

