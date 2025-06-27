Бавария перехватила у Реала финалиста чемпионата Европы U-21

Форвард «Штутгарта» и сборной Германии Ник Вольтемаде определился с клубом, в котором продолжит карьеру – будет выступать в составе «Баварии».

В услугах 23-летнего футболиста был заинтересован испанский «Реал» и лично главный тренер Хаби Алонсо, который хотел усилить атаку в долгосрочной перспективе.

Авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что Ник принял решение присоединится к чемпионам Германии. Переговоры между клубами начнутся после завершения чемпионата Европы U-21.

Ник Вольтемаде забил гол в полуфинале турнира и помог сборной Германии U-21 разгромить Францию со счетом 3:0. В финальном поединке немецкая команда встретится с Англией U-21.

В сезоне 2024/25 форвард провел 28 матчей в чемпионате, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 30 млн евро.