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  4. Бавария перехватила у Реала финалиста чемпионата Европы U-21
Германия
27 июня 2025, 20:49 |
777
0

Бавария перехватила у Реала финалиста чемпионата Европы U-21

Ник Вольтемаде определился с клубом, в котором продолжит карьеру

27 июня 2025, 20:49 |
777
0
Бавария перехватила у Реала финалиста чемпионата Европы U-21
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Вольтемаде

Форвард «Штутгарта» и сборной Германии Ник Вольтемаде определился с клубом, в котором продолжит карьеру – будет выступать в составе «Баварии».

В услугах 23-летнего футболиста был заинтересован испанский «Реал» и лично главный тренер Хаби Алонсо, который хотел усилить атаку в долгосрочной перспективе.

Авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что Ник принял решение присоединится к чемпионам Германии. Переговоры между клубами начнутся после завершения чемпионата Европы U-21.

Ник Вольтемаде забил гол в полуфинале турнира и помог сборной Германии U-21 разгромить Францию со счетом 3:0. В финальном поединке немецкая команда встретится с Англией U-21.

В сезоне 2024/25 форвард провел 28 матчей в чемпионате, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 30 млн евро.

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Бавария Штутгарт Реал Мадрид Ник Вольтемаде трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Флориан Плеттенберг
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