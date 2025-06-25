Германия разгромила Францию. Определена финальная пара молодежного ЧЕ

Сборная Германии U-21 стала вторым финалистом молодежного чемпионата Европы 2025 U-21. В полуфинальном матче команда обыграла Францию со счетом 3:0.

Матч прошел 25 июня в словацком городе Кошице. Два гола были забиты в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился Нельсон Вайпер после передачи Пауля Небеля, а уже на 14-й Ник Вольтемаде удвоил преимущество немцев.

В компенсированное время Браян Груда забил третий мяч, и табло зафиксировало счет 3:0 в пользу Германии.

В финале Германия сыграет с Англией, которая победила Нидерланды (2:1). Решающий матч состоится 28 июня в Братиславе.

Евро-2025 U-21. Полуфинал

25 июня 2025. Кошице (Словакия)

Германия U-21 – Франция U-21 – 3:0

Голы: Вайпер, 8, Вольтемаде, 14, Груда, 90+5

Сетка плей-офф

Фотогалерея