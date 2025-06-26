Германия U21 – Франция U21 – 3:0. Разгром в полуфинале. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор полуфинального матча чемпионата Европы U-21
Сборная Германии U-21 стала вторым финалистом молодежного чемпионата Европы 2025 U-21. В полуфинальном матче команда обыграла Францию со счетом 3:0.
Матч прошел 25 июня в словацком городе Кошице. Два гола были забиты в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился Нельсон Вайпер после передачи Пауля Небеля, а уже на 14-й Ник Вольтемаде удвоил преимущество немцев.
В компенсированное время Браян Груда забил третий мяч, и табло зафиксировало счет 3:0 в пользу Германии.
В финале Германия сыграет с Англией, которая победила Нидерланды (2:1). Решающий матч состоится 28 июня в Братиславе.
Евро-2025 U-21. Полуфинал
25 июня 2025. Кошице (Словакия)
Германия U-21 – Франция U-21 – 3:0
Голы: Вайпер, 8, Вольтемаде, 14, Груда, 90+5
Видео голов и обзор матча
События матча
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