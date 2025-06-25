Германия U21

Германия U-21 – Франция U-21. Полуфинал Евро. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 25 июня в 21:00 полуфинальный матч чемпионата Европы U-21
В Словакии продолжается плей-офф финального турнира Евро-2025 U-21.
25 июня в 22:00 по Киеву будет сыгран полуфинальный матч Германия U-21 – Франция U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды определят полуфиналиста на стадионе Kosicka futbalova arena в словацком городе Кошице.
Ранее в четвертьфинале Германия обыграла Италию (3:2 д.в.), а Франция взял верх над Данией (3:2).
Победитель матча выйдет в финал, который состоится 28 июня в Братиславе
Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).
Сетка плей-офф Евро-2025 U-21
Германия U-21 – Франция U-21. Полуфинал Евро. Смотреть онлайн LIVE
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