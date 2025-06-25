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Евро U21
Германия U21
25.06.2025 22:00 - : -
Франция U21
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25 июня 2025, 19:15 | Обновлено 25 июня 2025, 19:16
63
0

Германия U-21 – Франция U-21. Полуфинал Евро. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 25 июня в 21:00 полуфинальный матч чемпионата Европы U-21

25 июня 2025, 19:15 | Обновлено 25 июня 2025, 19:16
63
0
Германия U-21 – Франция U-21. Полуфинал Евро. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В Словакии продолжается плей-офф финального турнира Евро-2025 U-21.

25 июня в 22:00 по Киеву будет сыгран полуфинальный матч Германия U-21 – Франция U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды определят полуфиналиста на стадионе Kosicka futbalova arena в словацком городе Кошице.

Ранее в четвертьфинале Германия обыграла Италию (3:2 д.в.), а Франция взял верх над Данией (3:2).

Победитель матча выйдет в финал, который состоится 28 июня в Братиславе

Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Сетка плей-офф Евро-2025 U-21

Германия U-21 – Франция U-21. Полуфинал Евро. Смотреть онлайн LIVE

Германия U-21 – Франция U-21
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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