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Евро U21
Германия U21
25.06.2025 22:00 - : -
Франция U21
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24 июня 2025, 22:04 |
59
0

Германия U-21 – Франция U-21. Прогноз и анонс на полуфинал молодежного Евро

Матч начнется 25 июня в 22:00 по Киеву

24 июня 2025, 22:04 |
59
0
Германия U-21 – Франция U-21. Прогноз и анонс на полуфинал молодежного Евро
Молодежная сборная Германии по футболу

В среду, 25 июня, состоится полуфинал молодежного Евро U-21 между сборными Германии и Франции. По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Германия U-21

За 10 игр отбора коллектив не потерпел ни одного поражения, получил 26 очков, занял 1-е место группы и получил прямую путевку на турнир. На групповом этапе команда одержала 3 победы – 3:0 против Словении, 2:4 против Чехии и 2:1 в игре с Англией. В четвертьфинале Германии противостояла Италия, однако после дополнительного времени Азурри уступили со счетом 3:2.

Франция U-21

На квалификации коллектив набрал 16 очков за 8 игр, однако неожиданно занял 2-ю строчку, уступив сборной Словении. Тем не менее это не помешало французам получить прямую путевку на турнир благодаря попаданию в топ-3 лучших 2-х мест отбора. Евро команда начала с нулевой ничьи против Португалии, однако затем одолела 3:2 Грузию и 4:1 Польшу. В 1/4 Франция победила Данию со счетом 3:2.

Личные встречи

Текущими составами команды встречались только раз — в товарищеском поединке в 2024 году. Тогда счет на табло был 2:2.

Интересные факты

  • Ни одна команда на групповом этапе не получила больше очков, чем сборная Германии — 9. Немцы единственные, кто смогли победить в трех матчах.
  • Германия забила 12 голов на Евро – лучший результат среди всех команд.
  • Беспроигрышная серия Германии в официальных играх проходит уже 14 поединков.

Возможные стартовые составы

Германия: Атуболу – Браун, Арри-Мби, Розенфельдер, Коллинз – Небель, Мартель, Райц – Вольтемаде, Трезольди, Груда

Франция: Рест – Мерлен, Люкеба, Матсима, Дукуре – Лепенан, Агуме, Сиссе – Одобер, Тель, Ламерашль

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.65.

Прогноз Sport.ua
Германия U21
25 июня 2025 -
22:00
Франция U21
Тотал больше 2.5 1.65 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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