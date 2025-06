Флуминенсе снова не пропустил в официальном матче

В матче третьего тура клубного чемпионата мира «Мамелоди Сандаунз» сыграл вничью с «Флуминенсе» со счетом 0:0.

«Мамелоди Сандаунз» стал третьим клубом на турнире этого года, который не позволил сопернику нанести ни одного удара в створ своих ворот:

Однако это не помешало «Флуминенсе» стать четвертой бразильской командой, которая вышла в плей-офф клубного чемпионата мира. В целом в 12 матчах бразильские клубы потерпели только 1 поражение (12-6-5-1).

«Флуминенсе» не пропустил ни одного гола в четырех из последних пяти матчей:

Бразильские команды по количеству голов на КЧС этого года:

Mamelodi and Fluminense split the points in the last round of Group F action. 🤝 #FIFACWC

0 - @Masandawana (vs. Fluminense), @PSG_English (vs. Seattle Sounders) and @ChelseaFC (vs. ES Tunis) are the only three teams to hold an opponent without a shot on target in a match in this year's @FIFACWC. Blanked. pic.twitter.com/0sptBZdqi9