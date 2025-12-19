Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 декабря 2025, 06:07
Легендарный 41-летний защитник может вернуться в Милан

В минувшем сезоне Силва провел 46 матчей на клубном уровне

Легендарный 41-летний защитник может вернуться в Милан
Интерес к Тиаго Силве проявляет «Милан». По информации источника, главный тренер «россонери» Массимилиано Аллегри готов подписать с 41-летним защитником контракт на полгода.

При этом сам футболист рассматривает возможность возвращения в Англию, чтобы быть ближе к семье, которая живет в Лондоне. Ранее Силва отказался продлевать контракт с «Флуминенсе», и стороны договорились о его расторжении.

Бразилец выступал за «Милан» с 2009 по 2012 год. В минувшем сезоне Силва провел 46 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.

