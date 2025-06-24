Бенфика – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

24 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе С между командами Бенфика и Бавария.

Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе.

Клубный чемпионат мира 2025. 24 июня

Бенфика (Португалия) – Бавария (Германия) – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Шельдеруп, 13

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ГОЛ! 1:0 Шельдеруп, 13 мин.