Бенфика – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча третьего тура группы С клубного чемпионата мира 2025
24 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе С между командами Бенфика и Бавария.
Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе.
Клубный чемпионат мира 2025. 24 июня
Бенфика (Португалия) – Бавария (Германия) – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Шельдеруп, 13
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Шельдеруп, 13 мин.
13' Benfica strikes first! 🔥— DAZN Football (@DAZNFootball) June 24, 2025
Schjelderup with the opener! 🔴
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBBAY pic.twitter.com/yQFzQv7RoL
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