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Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 22:05 | Обновлено 24 июня 2025, 22:24
409
0

Бенфика – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча третьего тура группы С клубного чемпионата мира 2025

24 июня 2025, 22:05 | Обновлено 24 июня 2025, 22:24
409
0
Бенфика – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе С между командами Бенфика и Бавария.

Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе.

Клубный чемпионат мира 2025. 24 июня

Бенфика (Португалия) – Бавария (Германия) – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Шельдеруп, 13

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Шельдеруп, 13 мин.

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Бенфика Бавария клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор Анатолий Трубин Андреас Шельдеруп
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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