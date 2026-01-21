Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карабах в матче-триллере Лиги чемпионов вырвал победу у Айнтрахта Ф на 90+4
Лига Чемпионов
Карабах
21.01.2026 19:45 – FT 3 : 2
Айнтрахт Франкфурт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 января 2026, 21:42 | Обновлено 21 января 2026, 22:48
1407
5

Карабах в матче-триллере Лиги чемпионов вырвал победу у Айнтрахта Ф на 90+4

Поединок 7-го тура еврокубка завершился со счетом 3:2 в пользу азербайджанской команды

21 января 2026, 21:42 | Обновлено 21 января 2026, 22:48
1407
5 Comments
Карабах в матче-триллере Лиги чемпионов вырвал победу у Айнтрахта Ф на 90+4
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января Карабах и Айнтрахт Франкфурт провели матч седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок прошел на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и завершился со счетом 3:2 в пользу азербайджанской команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в составе хозяев оформил Камило Дуран. У гостей отличились Джан Узун и Фарес Шаиби (пенальти).

Победу Карабаху на 90+4-й минуте принес Бахлул Мустафазаде.

Украинский форвард Карабаха Алексей Кащук начал встречу в резерве и появился на поле на 84-й минуте, без голевых действий.

Карабах благодаря этой победе набрал 10 очков и располагается на 17-м месте в таблице еврокубка. Айнтрахт из-за этого поражение потерял даже теоретические шансы на плей-офф – у франкфуртского коллектива четыре балла и 33-я позиция.

Лига чемпионов 2025/26. 7-й тур, 21 января

Карабах (Азербайджан) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) – 3:2

Голы: Дуран, 4, 80, Мустафазаде, 90+4 – Узун, 10, Фарес, 78

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Инфографика

Таблиця Лиги чемпионов 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 7 7 0 0 20 - 2 28.01.26 22:00 Арсенал - Кайрат20.01.26 Интер Милан 1:3 Арсенал10.12.25 Брюгге 0:3 Арсенал26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 21
2 Реал Мадрид 7 5 0 2 19 - 8 28.01.26 22:00 Бенфика - Реал Мадрид20.01.26 Реал Мадрид 6:1 Монако10.12.25 Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус 15
3 Бавария 6 5 0 1 18 - 7 28.01.26 22:00 ПСВ Эйндховен - Бавария09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 15
4 Тоттенхэм 7 4 2 1 15 - 7 28.01.26 22:00 Айнтрахт Ф - Тоттенхэм20.01.26 Тоттенхэм 2:0 Боруссия Д09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 14
5 ПСЖ 7 4 1 2 20 - 10 28.01.26 22:00 ПСЖ - Ньюкасл20.01.26 Спортинг Лиссабон 2:1 ПСЖ10.12.25 Атлетик Бильбао 0:0 ПСЖ26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 13
6 Спортинг Лиссабон 7 4 1 2 14 - 9 28.01.26 22:00 Атлетик Бильбао - Спортинг Лиссабон20.01.26 Спортинг Лиссабон 2:1 ПСЖ09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель 13
7 Манчестер Сити 7 4 1 2 13 - 9 28.01.26 22:00 Манчестер Сити - Галатасарай20.01.26 Будё-Глимт 3:1 Манчестер Сити10.12.25 Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 13
8 Атлетико Мадрид 7 4 1 2 16 - 13 28.01.26 22:00 Атлетико Мадрид - Будё-Глимт21.01.26 Галатасарай 1:1 Атлетико Мадрид09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 13
9 Аталанта 6 4 1 1 8 - 6 28.01.26 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Аталанта09.12.25 Аталанта 2:1 Челси26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 13
10 Интер Милан 7 4 0 3 13 - 7 28.01.26 22:00 Боруссия Д - Интер Милан20.01.26 Интер Милан 1:3 Арсенал09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан 12
11 Ливерпуль 6 4 0 2 11 - 8 28.01.26 22:00 Ливерпуль - Карабах09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 12
12 Боруссия Д 7 3 2 2 19 - 15 28.01.26 22:00 Боруссия Д - Интер Милан20.01.26 Тоттенхэм 2:0 Боруссия Д10.12.25 Боруссия Д 2:2 Будё-Глимт25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 11
13 Ньюкасл 6 3 1 2 13 - 6 28.01.26 22:00 ПСЖ - Ньюкасл10.12.25 Байер 2:2 Ньюкасл25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 10
14 Челси 6 3 1 2 13 - 8 28.01.26 22:00 Наполи - Челси09.12.25 Аталанта 2:1 Челси25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 10
15 Барселона 6 3 1 2 14 - 11 28.01.26 22:00 Барселона - Копенгаген09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 10
16 Галатасарай 7 3 1 3 9 - 9 28.01.26 22:00 Манчестер Сити - Галатасарай21.01.26 Галатасарай 1:1 Атлетико Мадрид09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт 10
17 Карабах 7 3 1 3 13 - 15 28.01.26 22:00 Ливерпуль - Карабах21.01.26 Карабах 3:2 Айнтрахт Ф10.12.25 Карабах 2:4 Аякс25.11.25 Наполи 2:0 Карабах05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах 10
18 Марсель 6 3 0 3 11 - 8 28.01.26 22:00 Брюгге - Марсель09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 9
19 Ювентус 6 2 3 1 12 - 10 28.01.26 22:00 Монако - Ювентус10.12.25 Ювентус 2:0 Пафос25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 9
20 Байер 7 2 3 2 10 - 14 28.01.26 22:00 Байер - Вильярреал20.01.26 Олимпиакос Пирей 2:0 Байер10.12.25 Байер 2:2 Ньюкасл25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 9
21 Монако 7 2 3 2 8 - 14 28.01.26 22:00 Монако - Ювентус20.01.26 Реал Мадрид 6:1 Монако09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай26.11.25 Пафос 2:2 Монако04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 9
22 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15 - 11 28.01.26 22:00 ПСВ Эйндховен - Бавария09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 8
23 Олимпиакос Пирей 7 2 2 3 8 - 13 28.01.26 22:00 Аякс - Олимпиакос Пирей20.01.26 Олимпиакос Пирей 2:0 Байер09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей 8
24 Наполи 7 2 2 3 7 - 12 28.01.26 22:00 Наполи - Челси20.01.26 Копенгаген 1:1 Наполи10.12.25 Бенфика 2:0 Наполи25.11.25 Наполи 2:0 Карабах04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи 8
25 Копенгаген 7 2 2 3 11 - 17 28.01.26 22:00 Барселона - Копенгаген20.01.26 Копенгаген 1:1 Наполи10.12.25 Вильярреал 2:3 Копенгаген26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 8
26 Брюгге 7 2 1 4 12 - 17 28.01.26 22:00 Брюгге - Марсель20.01.26 Кайрат 1:4 Брюгге10.12.25 Брюгге 0:3 Арсенал26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге 7
27 Будё-Глимт 7 1 3 3 12 - 14 28.01.26 22:00 Атлетико Мадрид - Будё-Глимт20.01.26 Будё-Глимт 3:1 Манчестер Сити10.12.25 Боруссия Д 2:2 Будё-Глимт25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт 6
28 Бенфика 6 2 0 4 6 - 8 28.01.26 22:00 Бенфика - Реал Мадрид10.12.25 Бенфика 2:0 Наполи25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 6
29 Пафос 6 1 3 2 4 - 9 28.01.26 22:00 Пафос - Славия Прага10.12.25 Ювентус 2:0 Пафос26.11.25 Пафос 2:2 Монако05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 6
30 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7 - 15 28.01.26 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Аталанта09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 6
31 Аякс 7 2 0 5 7 - 19 28.01.26 22:00 Аякс - Олимпиакос Пирей20.01.26 Вильярреал 1:2 Аякс10.12.25 Карабах 2:4 Аякс25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Челси 5:1 Аякс 6
32 Атлетик Бильбао 6 1 2 3 4 - 9 28.01.26 22:00 Атлетик Бильбао - Спортинг Лиссабон10.12.25 Атлетик Бильбао 0:0 ПСЖ25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 5
33 Айнтрахт Ф 7 1 1 5 10 - 19 28.01.26 22:00 Айнтрахт Ф - Тоттенхэм21.01.26 Карабах 3:2 Айнтрахт Ф09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль 4
34 Славия Прага 6 0 3 3 2 - 11 28.01.26 22:00 Пафос - Славия Прага09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 3
35 Вильярреал 7 0 1 6 5 - 15 28.01.26 22:00 Байер - Вильярреал20.01.26 Вильярреал 1:2 Аякс10.12.25 Вильярреал 2:3 Копенгаген25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 1
36 Кайрат 7 0 1 6 5 - 19 28.01.26 22:00 Арсенал - Кайрат20.01.26 Кайрат 1:4 Брюгге09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос 1
Полная таблица

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Бахлул Мустафазаде (Карабах), асcист Матеус Силва.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Камило Дуран (Карабах), асcист Элвин Джафаргулиев.
78’
ГОЛ ! С пенальти забил Фарес Шаиби (Айнтрахт Франкфурт).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Джан Узун (Айнтрахт Франкфурт).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Камило Дуран (Карабах).
Карабах Агдам Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов Камило Дуран Алексей Кащук пенальти Фарес Шаиби Джан Узун
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
ну й матч видали азербайджанці, зберігають дуже хороші шанси на прохід далі
Ответить
+2
Boodya
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
Показать комментарий
+1
Sashko57
Молодці! А судєйкє бублик.
Ответить
+1
New Zealander
Победный гол забил бывший игрок Миная Мустафазаде 🔥🔥🔥
Ответить
+1
Montreal Fan
Молодці азербайджанці💪
Ответить
0
