Карабах в матче-триллере Лиги чемпионов вырвал победу у Айнтрахта Ф на 90+4
Поединок 7-го тура еврокубка завершился со счетом 3:2 в пользу азербайджанской команды
21 января Карабах и Айнтрахт Франкфурт провели матч седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.
Поединок прошел на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и завершился со счетом 3:2 в пользу азербайджанской команды.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль в составе хозяев оформил Камило Дуран. У гостей отличились Джан Узун и Фарес Шаиби (пенальти).
Победу Карабаху на 90+4-й минуте принес Бахлул Мустафазаде.
Украинский форвард Карабаха Алексей Кащук начал встречу в резерве и появился на поле на 84-й минуте, без голевых действий.
Карабах благодаря этой победе набрал 10 очков и располагается на 17-м месте в таблице еврокубка. Айнтрахт из-за этого поражение потерял даже теоретические шансы на плей-офф – у франкфуртского коллектива четыре балла и 33-я позиция.
Лига чемпионов 2025/26. 7-й тур, 21 января
Карабах (Азербайджан) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) – 3:2
Голы: Дуран, 4, 80, Мустафазаде, 90+4 – Узун, 10, Фарес, 78
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
Инфографика
Таблиця Лиги чемпионов 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|7
|7
|0
|0
|20 - 2
|28.01.26 22:00 Арсенал - Кайрат20.01.26 Интер Милан 1:3 Арсенал10.12.25 Брюгге 0:3 Арсенал26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид
|21
|2
|Реал Мадрид
|7
|5
|0
|2
|19 - 8
|28.01.26 22:00 Бенфика - Реал Мадрид20.01.26 Реал Мадрид 6:1 Монако10.12.25 Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус
|15
|3
|Бавария
|6
|5
|0
|1
|18 - 7
|28.01.26 22:00 ПСВ Эйндховен - Бавария09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Пафос 1:5 Бавария
|15
|4
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|28.01.26 22:00 Айнтрахт Ф - Тоттенхэм20.01.26 Тоттенхэм 2:0 Боруссия Д09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм
|14
|5
|ПСЖ
|7
|4
|1
|2
|20 - 10
|28.01.26 22:00 ПСЖ - Ньюкасл20.01.26 Спортинг Лиссабон 2:1 ПСЖ10.12.25 Атлетик Бильбао 0:0 ПСЖ26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ
|13
|6
|Спортинг Лиссабон
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|28.01.26 22:00 Атлетик Бильбао - Спортинг Лиссабон20.01.26 Спортинг Лиссабон 2:1 ПСЖ09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель
|13
|7
|Манчестер Сити
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|28.01.26 22:00 Манчестер Сити - Галатасарай20.01.26 Будё-Глимт 3:1 Манчестер Сити10.12.25 Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити
|13
|8
|Атлетико Мадрид
|7
|4
|1
|2
|16 - 13
|28.01.26 22:00 Атлетико Мадрид - Будё-Глимт21.01.26 Галатасарай 1:1 Атлетико Мадрид09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид
|13
|9
|Аталанта
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|28.01.26 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Аталанта09.12.25 Аталанта 2:1 Челси26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге
|13
|10
|Интер Милан
|7
|4
|0
|3
|13 - 7
|28.01.26 22:00 Боруссия Д - Интер Милан20.01.26 Интер Милан 1:3 Арсенал09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан
|12
|11
|Ливерпуль
|6
|4
|0
|2
|11 - 8
|28.01.26 22:00 Ливерпуль - Карабах09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль
|12
|12
|Боруссия Д
|7
|3
|2
|2
|19 - 15
|28.01.26 22:00 Боруссия Д - Интер Милан20.01.26 Тоттенхэм 2:0 Боруссия Д10.12.25 Боруссия Д 2:2 Будё-Глимт25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д
|11
|13
|Ньюкасл
|6
|3
|1
|2
|13 - 6
|28.01.26 22:00 ПСЖ - Ньюкасл10.12.25 Байер 2:2 Ньюкасл25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл
|10
|14
|Челси
|6
|3
|1
|2
|13 - 8
|28.01.26 22:00 Наполи - Челси09.12.25 Аталанта 2:1 Челси25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Челси 1:0 Бенфика
|10
|15
|Барселона
|6
|3
|1
|2
|14 - 11
|28.01.26 22:00 Барселона - Копенгаген09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ
|10
|16
|Галатасарай
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|28.01.26 22:00 Манчестер Сити - Галатасарай21.01.26 Галатасарай 1:1 Атлетико Мадрид09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт
|10
|17
|Карабах
|7
|3
|1
|3
|13 - 15
|28.01.26 22:00 Ливерпуль - Карабах21.01.26 Карабах 3:2 Айнтрахт Ф10.12.25 Карабах 2:4 Аякс25.11.25 Наполи 2:0 Карабах05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах
|10
|18
|Марсель
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|28.01.26 22:00 Брюгге - Марсель09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель30.09.25 Марсель 4:0 Аякс
|9
|19
|Ювентус
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|28.01.26 22:00 Монако - Ювентус10.12.25 Ювентус 2:0 Пафос25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус
|9
|20
|Байер
|7
|2
|3
|2
|10 - 14
|28.01.26 22:00 Байер - Вильярреал20.01.26 Олимпиакос Пирей 2:0 Байер10.12.25 Байер 2:2 Ньюкасл25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ
|9
|21
|Монако
|7
|2
|3
|2
|8 - 14
|28.01.26 22:00 Монако - Ювентус20.01.26 Реал Мадрид 6:1 Монако09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай26.11.25 Пафос 2:2 Монако04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм
|9
|22
|ПСВ Эйндховен
|6
|2
|2
|2
|15 - 11
|28.01.26 22:00 ПСВ Эйндховен - Бавария09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен
|8
|23
|Олимпиакос Пирей
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|28.01.26 22:00 Аякс - Олимпиакос Пирей20.01.26 Олимпиакос Пирей 2:0 Байер09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей
|8
|24
|Наполи
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|28.01.26 22:00 Наполи - Челси20.01.26 Копенгаген 1:1 Наполи10.12.25 Бенфика 2:0 Наполи25.11.25 Наполи 2:0 Карабах04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи
|8
|25
|Копенгаген
|7
|2
|2
|3
|11 - 17
|28.01.26 22:00 Барселона - Копенгаген20.01.26 Копенгаген 1:1 Наполи10.12.25 Вильярреал 2:3 Копенгаген26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д
|8
|26
|Брюгге
|7
|2
|1
|4
|12 - 17
|28.01.26 22:00 Брюгге - Марсель20.01.26 Кайрат 1:4 Брюгге10.12.25 Брюгге 0:3 Арсенал26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге
|7
|27
|Будё-Глимт
|7
|1
|3
|3
|12 - 14
|28.01.26 22:00 Атлетико Мадрид - Будё-Глимт20.01.26 Будё-Глимт 3:1 Манчестер Сити10.12.25 Боруссия Д 2:2 Будё-Глимт25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт
|6
|28
|Бенфика
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|28.01.26 22:00 Бенфика - Реал Мадрид10.12.25 Бенфика 2:0 Наполи25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика30.09.25 Челси 1:0 Бенфика
|6
|29
|Пафос
|6
|1
|3
|2
|4 - 9
|28.01.26 22:00 Пафос - Славия Прага10.12.25 Ювентус 2:0 Пафос26.11.25 Пафос 2:2 Монако05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Пафос 1:5 Бавария
|6
|30
|Юнион Сент-Жилуаз
|6
|2
|0
|4
|7 - 15
|28.01.26 22:00 Юнион Сент-Жилуаз - Аталанта09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл
|6
|31
|Аякс
|7
|2
|0
|5
|7 - 19
|28.01.26 22:00 Аякс - Олимпиакос Пирей20.01.26 Вильярреал 1:2 Аякс10.12.25 Карабах 2:4 Аякс25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Челси 5:1 Аякс
|6
|32
|Атлетик Бильбао
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|28.01.26 22:00 Атлетик Бильбао - Спортинг Лиссабон10.12.25 Атлетик Бильбао 0:0 ПСЖ25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао
|5
|33
|Айнтрахт Ф
|7
|1
|1
|5
|10 - 19
|28.01.26 22:00 Айнтрахт Ф - Тоттенхэм21.01.26 Карабах 3:2 Айнтрахт Ф09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль
|4
|34
|Славия Прага
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|28.01.26 22:00 Пафос - Славия Прага09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага
|3
|35
|Вильярреал
|7
|0
|1
|6
|5 - 15
|28.01.26 22:00 Байер - Вильярреал20.01.26 Вильярреал 1:2 Аякс10.12.25 Вильярреал 2:3 Копенгаген25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити
|1
|36
|Кайрат
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|28.01.26 22:00 Арсенал - Кайрат20.01.26 Кайрат 1:4 Брюгге09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос
|1
События матча
