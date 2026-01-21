Карабах в матче-триллере Лиги чемпионов вырвал победу у Айнтрахта Ф на 90+4

21 января Карабах и Айнтрахт Франкфурт провели матч седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок прошел на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и завершился со счетом 3:2 в пользу азербайджанской команды.

Дубль в составе хозяев оформил Камило Дуран. У гостей отличились Джан Узун и Фарес Шаиби (пенальти).

Победу Карабаху на 90+4-й минуте принес Бахлул Мустафазаде.

Украинский форвард Карабаха Алексей Кащук начал встречу в резерве и появился на поле на 84-й минуте, без голевых действий.

Карабах благодаря этой победе набрал 10 очков и располагается на 17-м месте в таблице еврокубка. Айнтрахт из-за этого поражение потерял даже теоретические шансы на плей-офф – у франкфуртского коллектива четыре балла и 33-я позиция.

Лига чемпионов 2025/26. 7-й тур, 21 января

Карабах (Азербайджан) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) – 3:2

Голы: Дуран, 4, 80, Мустафазаде, 90+4 – Узун, 10, Фарес, 78

