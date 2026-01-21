Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карабах – Айнтрахт Франкфурт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Карабах
21.01.2026 19:45 - : -
Айнтрахт Франкфурт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 января 2026, 05:40 | Обновлено 21 января 2026, 05:41
16
0

Карабах – Айнтрахт Франкфурт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 21 января в 19:45 по Киеву

21 января 2026, 05:40 | Обновлено 21 января 2026, 05:41
16
0
Карабах – Айнтрахт Франкфурт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января, свой матч в рамках Лиги чемпионов проведут Карабах – Айнтрахт Франкфурт. Начало встречи запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Карабах

«Скакуны» в этом розыгрыше Лиги чемпионов не выглядят безнадежно, так как занимает 22 строчку в турнирной таблице, а это зона плей-офф, но все будет зависеть от последних двух туров, а ведь еще осталось сыграть с Ливерпулем в заключительном матче.

В чемпионате Карабах идет вторым, хотя отставание от лидера всего один балл. Поскольку на внутренней арене пауза, клуб не проводил официальных встреч целый месяц, пытаясь поддерживать форму с помощью контрольных матчей.

В этом сезоне Лиги чемпионов, Карабах провел дома три матча, в которых набрал 4 очка, забивая в каждой встрече, как минимум по два мяча. Кади и Махаммадалиев не сыграют из-за повреждений.

Айнтрахт Франкфурт

«Орлы» откровенно проваливаются в этой Лиге чемпионов, команда занимает только 30-ю строчку в турнирной таблице. Отставание от зоны плей-офф составляет три очка, так что шансы на следующий круг только теоретические. В последнем туре придется принять на своем поле Тоттенхэм.

У Айнтрахта уже серия из четырех матчей без побед в Бундеслиге, набрав всего три очка за этот период. Так клуб откатился на седьмую строчку в турнирной таблице, отставание от зоны еврокубков два очка. В последнем туре «орлы» с трудом ушли от поражения в гостевом матче против Вердера, сыграв 3:3. Сразу семеро игроков, по разным причинам вынуждены пропустить этот матч.

Личные встречи

Как показывает статистика, клубы пересекались всего раз в истории, матчи состоялись в 2013 году, в рамках квалификации Лиги Европы, тогда Айнтрахт выиграл оба матча – 2:0 в гостях и 2:1 дома.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.23 для Карабаха и 2.22 для Айнтрахта Ф. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

На бумаге, гости котируются небольшими фаворитами, хотя Карабах в родных стенах крайне опасен. Ожидаю захватывающей битвы на встречных курсах, в которой должно быть создано немало опасных моментов. В таком матче команды должны порадовать высокой результативностью, ставлю здесь на тотал больше 3 голов за 1,81.

Прогноз Sport.ua
Карабах
21 января 2026 -
19:45
Айнтрахт Франкфурт
Карабах Агдам Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
