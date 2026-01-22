Полузащитник Ромы, переживший остановку сердца, переходит в Англию
Представитель Чемпионшипа официально подтвердил подписание 23–летнего игрока
Полузащитник Эдоардо Бове пополнил ряды «Уотфорда» после того, как его трудовое соглашение с «Ромой» было аннулировано.
Представитель Чемпионшипа официально подтвердил подписание 23–летнего игрока. Контракт с футболистом заключен сроком на 5,5 лет.
Стоит напомнить, что в декабре 2024 года Бове, защищавший цвета «Фиорентины» на правах аренды, внезапно потерял сознание прямо на поле в ходе поединка против «Интера». Впоследствии медики выявили у него кардиологические проблемы.
Эдоардо перенес хирургическое вмешательство по установке съемного подкожного дефибриллятора. Поскольку медицинские регламенты в Италии накладывают запрет на выступления с подобными устройствами, футболист был вынужден сменить чемпионат.
We are delighted to confirm the signing of Edoardo Bove on a five-and-a-half year contract ✍️🇮🇹 pic.twitter.com/xy5JbwsIzG— Watford Football Club (@WatfordFC) January 21, 2026
