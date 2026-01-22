Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полузащитник Ромы, переживший остановку сердца, переходит в Англию
Англия
22 января 2026, 02:45 | Обновлено 22 января 2026, 02:46
Полузащитник Ромы, переживший остановку сердца, переходит в Англию

Представитель Чемпионшипа официально подтвердил подписание 23–летнего игрока

Полузащитник Ромы, переживший остановку сердца, переходит в Англию
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник Эдоардо Бове пополнил ряды «Уотфорда» после того, как его трудовое соглашение с «Ромой» было аннулировано.

Представитель Чемпионшипа официально подтвердил подписание 23–летнего игрока. Контракт с футболистом заключен сроком на 5,5 лет.

Стоит напомнить, что в декабре 2024 года Бове, защищавший цвета «Фиорентины» на правах аренды, внезапно потерял сознание прямо на поле в ходе поединка против «Интера». Впоследствии медики выявили у него кардиологические проблемы.

Эдоардо перенес хирургическое вмешательство по установке съемного подкожного дефибриллятора. Поскольку медицинские регламенты в Италии накладывают запрет на выступления с подобными устройствами, футболист был вынужден сменить чемпионат.

Рома Рим Уотфорд трансферы АПЛ Эдоардо Бове Фиорентина Интер Милан
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
