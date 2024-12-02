Счастье Бове. 5 трагических историй с сердечными приступами на поле

Насыщенный воскресный футбольный вечер в Европе был омрачен событием, случившимся на 17-й минуте матча итальянской Серии А «Фиорентина» – «Интер». 22-летний хавбек хозяев Эдоардо Бове пережил эпилептический приступ, перенес остановку сердца и был максимально быстро госпитализирован. Когда Эдоардо принесли на носилках в карету скорой помощи, он дышал самостоятельно, а затем очнулся в больнице Кареджи, которая находится совсем рядом со стадионом «Артемио Франки».

Это история со счастливым финалом, хотя, когда это произошло, вспомнился другой случай из довольно недалекого прошлого «Фиорентины». Случай трагический. 4 марта 2018-го в гостиничном номере во сне накануне матча с «Удинезе» в Серии А скончался капитан «фиалок», 31-летний Давиде Асторе. Сначала причиной смерти назвали «внезапную болезнь», но по итогам вскрытия оказалось, что у Давиде была аритмогенная желудочковая кардиомиопатия – врожденный дефект части сердечных мышц, который приводит к аритмиям. По итогам трагедии один год тюремного заключения получил Джорджо Галанти, спортивный консультант «Фиорентины» и директор центра спортивной медицины во Флоренции. Он последним подписал документ, позволявший Асторе заниматься футболом, несмотря на выявленные проблемы с сердцем.

В этой подборке Sport.ua вспоминает пять самых известных случаев, связанных с сердечными приступами, которые завершились трагически или чуть не привели к трагедиям на футбольном поле.

Марк-Вивьен Фоэ (Камерун)

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Талантливому игроку, который в то время представлял «Манчестер Сити», стало плохо 26 июня 2003 года во время полуфинального матча Кубка конфедераций во французском Лионе, в котором национальная команда Камеруна встречалась с Колумбией. На 73-й минуте Фоэ внезапно упал на газон. Его госпитализировали, и все усилия медиков оказались тщетными. Марк-Вивьен умер, а партнеры по команде узнали об этом, празднуя победу 1:0 и выход в финал. Пока в раздевалку не вошел защитник Ригоберт Сонг. Сквозь слезы он сообщил, что Фоэ не стало.

После этого известия бывшие клубы камерунца «Олимпик» из Лиона и «Ланс» навсегда закрепили за ним 17-й номер, а «МанСити» – 23-й. С 2011-го награда лучшему африканскому игроку французской Лиги 1 носит имя Фоэ.

Но главное не это. После этой трагедии ФИФА серьезно занялась вопросом о качестве медицинской помощи во время матчей. Когда Фоэ умирал, его банально нечем было спасать. С тех пор Международная федерация провела немалую деятельность, чтобы снизить риски сердечных приступов во время матчей, начиная с того, что каждый игрок проходит перед соревнованиями обязательную проверку, медики обязаны уметь пользоваться дефибрилляторами и проинструктированы, как следует действовать в случае с сердечными приступами.

Миклош Фехер (Венгрия)

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24-летний нападающий «Бенфики» 24 января 2004 года в матче чемпионата Португалии против «Витории» из Гимарайнша появился на замену на 59-й минуте при счете 0:0, и помог «орлам» победить. Единственный гол «Бенфика» организовала именно после голевого паса Миклоша. А в компенсированное время он, пытаясь сорвать контратаку соперника, нарушил правила, получил желтую карточку, после чего медленно свалился на газон. Медики команды, выбежав на поле, констатировали остановку сердца. Меры первой помощи оказались безрезультатными, после чего игрока отвезли в больницу. Все попытки спасти жизнь футболиста оказались тщетными. Причиной трагедии была названа врожденная болезнь сердца – гипертрофическая кардиомиопатия, при наличии которой существенные физические нагрузки обычно противопоказаны.

Антонио Пуэрта (Испания)

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22-летний футболист «Севильи» скончался в результате сердечного приступа, который случился 25 августа 2007 года во время матча Примеры, в котором его команда играла с «Хетафе». Антонио упал в обморок на 30-й минуте игры. Врачи вернули его в сознание, но в раздевалке Пуэрте снова стало плохо. В общей сложности, медики пять раз приводили футболиста в чувство, а после госпитализации подсоединили к аппарату искусственного дыхания. Впрочем, через трое суток после игры состояние Антонио снова внезапно ухудшилось, и, не приходя в сознание, 28 августа он скончался. Врачи во время госпитализации поставили диагноз – недостаточный приток кислорода в мозг, обусловленный внезапными остановками сердца.

У Пуэрты осталась беременная жена, которая 22 октября 2007-го родила сына Айтора Осио. По решению клуба, футболку с номером 16, который принадлежал Пуэрте, может взять только его сын. Впрочем, испанская федерация требовала, что команда должна использовать все номера с 1-го по 25-й, поэтому 16-ку передали другу Пуэрты Давиду Прието.

Кристиан Эриксен (Дания)

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29-летний датчанин пережил остановку сердца и потерял сознание на футбольном поле во время матча чемпионата Европы между датчанами и финнами 12 июня 2021 года. Врачи пытались привести Кристиана в сознание в течение девяти минут, делая искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. В итоге Эриксена вынесли с поля на носилках и отвезли в больницу. Приблизительно через час появилась официальная информация, что состояние футболиста стабилизировалось и он пришел в сознание. Кристиану установили кардиостимулятор и не рекомендовали продолжать карьеру. Но он вернулся, причем очень быстро: уже 2 декабря 2021-го начал тренироваться с молодежной командой «Оденсе». Первый матч после возвращения Эриксен сыграл 22 февраля 2022-го в АПЛ за «Брентфорд», а чуть позже перешел в «Манчестер Юнайтед».

Хуан Искьердо (Уругвай)

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27-летний защитник «Насьоналя» из Монтевидео 23 августа 2024 года вышел на замену после первого тайма выездного матча Кубка Либертадорес против бразильского «Сан-Паулу». Во время матча Хуан потерял сознание, после чего его срочно доставили в местную больницу, где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Правда, все реанимационные мероприятия оказались неэффективными, и Искьердо скончался 27 августа 2024 года. Причиной смерти Искьердо названа остановка сердца, связанная с аритмией.

Украинский след

В Украине во время матчей профессиональных команд летальных исходов, к счастью, не было. На любительском уровне трагедии случались. Самая известная датирована 9 августа 2014 года, когда во время обычного матча ветеранских команд от сердечного приступа скончался легендарный футболист и тренер Андрей Баль. Ему было 56 лет. Ранее, 2 июня 2000 года во время поединка ветеранского Кубка мира в немецком Фогланде из-за сердечной недостаточности 44-летним внезапно умер президент овидиопольского «Днестра» Виктор Дуков.

Бывали случаи, когда футболисты украинских команд умирали во время тренировок. 17 января 2016 года внезапно скончался 16-летний игрок «Севастополя» Павел Ткаченко. Сразу две трагедии в 2004-м произошло в лагере киевского «Арсенала»: 7 января скончался 23-летний грузинский нападающий Шалва Апхазава, а 1 марта – полузащитник Андрей Павицкий. Причиной смерти Андрея стала халатность медицинской службы клуба, которая не доложила тренеру «Арсенала-2» о проблемах Павицкого со здоровьем, из-за которых он не имел права заниматься в общей группе. Правда, сведений о том, что кто-то за это понес наказание, не было.

А история с травмой нападающего «Полесья» Юрия Коломойца во время матча Первой лиги с «Прикарпатьем» в Житомире в сентябре 2021-го, о которой Sport.ua рассказывал подробно, вообще свидетельствует о том, что в случае серьезных случаев с оказанием первой медицинской помощи пострадавшие могут испытывать большие трудности.

А зря. Потому что в ситуациях, похожих на те, о которых говорилось выше, счет идет даже не на минуты. А на секунды.

«Оперативность – главный момент в этой истории. Эриксен получил разряд уже через две-три минуты, поэтому имел хорошие шансы выжить», - говорил Йенс Кляйнфельд, немецкий реаниматолог, оказавшийся рядом с Кристианом по счастливому стечению обстоятельств, сидя на трибуне в статусе болельщика, а в итоге руководил спасением Кристиана.