Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украинский футболист может попасть в АПЛ. Есть официальное предложение
Англия
22 января 2026, 03:32
335
0

Арсений Батагов может перейти в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Украинский центральный защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов оказался в центре внимания английских клубов.

Турецкий журналист Сафа Джан Конуксевер сообщил, что в адрес клуба из Трабзона поступило предложение от клуба Премьер-лиги именно по Батагову.

В этом сезоне Батагов провел 21 матч, забил 1 гол и сделал три ассиста.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.

Арсений Батагов трансферы АПЛ трансферы чемпионат Турции по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
