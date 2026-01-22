Украинский футболист может попасть в АПЛ. Есть официальное предложение
Арсений Батагов может перейти в АПЛ
Украинский центральный защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов оказался в центре внимания английских клубов.
Турецкий журналист Сафа Джан Конуксевер сообщил, что в адрес клуба из Трабзона поступило предложение от клуба Премьер-лиги именно по Батагову.
В этом сезоне Батагов провел 21 матч, забил 1 гол и сделал три ассиста.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонцы готовят громкий летний трансфер
Бывший динамовец – о Довбике и Зинченко