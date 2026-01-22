Американская компания создаст сериал о культовом футбольном клубе

Кинокомпания Lionsgate берется за создание проекта о «Манчестер Юнайтед».

Как передает The Athletic, руководство манкунианцев достигло соглашения с американской медиакорпорацией о производстве драматического сериала, который охватит многолетнюю летопись клуба. В качестве стилистического эталона создатели рассматривают проект «Корона», повествующий о жизни королевы Елизаветы II.

На данный момент работа над телешоу находится на начальном этапе. Сценарный план пока не готов, равно как и отсутствуют контракты с конкретными стриминговыми платформами. В случае успешного релиза «МЮ» обеспечена выплата в несколько миллионов фунтов, а последующие роялти будут разделены между футбольным клубом и Lionsgate.

Сообщается, что в оформлении данной сделки принимал участие известный режиссер и автор сценариев Джед Меркурио (создатель сериалов «Телохранитель» и «По долгу службы»), который является давним поклонником «Юнайтед».