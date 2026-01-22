В Англии в восторге от звездного игрока донецкого Шахтера
Изаки поразил скаута Антонио Манго
Английский скаут Антонио Манго остался в восторге от бразильского полузащитника «Шахтера» Изаки Силвы и выложил на него подробную характеристику.
«Силва – технически одаренный атакующий полузащитник, который прекрасно умеет находить свободные зоны между линиями и противостоять сопернику благодаря умным касаниям и приему мяча в полуобороте.
Футболист с видением поля, что позволяет «раскрывать» линии обороны скрытыми передачами; создает много моментов благодаря комбинационной игре. Ловкий, с легкой работой ног в ограниченном пространстве, гармонично сочетает хладнокровие и игровую изящность. Бразильская магия», – отметил скаут.
🇧🇷Isaque Silva (18, 2007)— António Mango (@AntonioMango4) January 20, 2026
One of many Brazilian Gems currently at Shakhtar💎
4 Goals + 4 Assists in 6 Starts (18 Games)
Technically proficent attacking midfielder who excels at finding pockets between the lines and managing challenges through clever touches and half-turns.… pic.twitter.com/uTAOXctheF
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч рассказал, как живет клуб в зимнее межсезонье, заговорив о трансферах
Наставник «Бенфики» ответил на вопросы перед матчем Лиги чемпионов против «Ювентуса»