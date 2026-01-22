Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Англии в восторге от звездного игрока донецкого Шахтера
Украина. Премьер лига
В Англии в восторге от звездного игрока донецкого Шахтера

Изаки поразил скаута Антонио Манго

Getty Images/Global Images Ukraine. Изаки Силва

Английский скаут Антонио Манго остался в восторге от бразильского полузащитника «Шахтера» Изаки Силвы и выложил на него подробную характеристику.

«Силва – технически одаренный атакующий полузащитник, который прекрасно умеет находить свободные зоны между линиями и противостоять сопернику благодаря умным касаниям и приему мяча в полуобороте.

Футболист с видением поля, что позволяет «раскрывать» линии обороны скрытыми передачами; создает много моментов благодаря комбинационной игре. Ловкий, с легкой работой ног в ограниченном пространстве, гармонично сочетает хладнокровие и игровую изящность. Бразильская магия», – отметил скаут.

Изаки Силва Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
