В Англии в восторге от звездного игрока донецкого Шахтера

Английский скаут Антонио Манго остался в восторге от бразильского полузащитника «Шахтера» Изаки Силвы и выложил на него подробную характеристику.

«Силва – технически одаренный атакующий полузащитник, который прекрасно умеет находить свободные зоны между линиями и противостоять сопернику благодаря умным касаниям и приему мяча в полуобороте.

Футболист с видением поля, что позволяет «раскрывать» линии обороны скрытыми передачами; создает много моментов благодаря комбинационной игре. Ловкий, с легкой работой ног в ограниченном пространстве, гармонично сочетает хладнокровие и игровую изящность. Бразильская магия», – отметил скаут.