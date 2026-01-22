Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  МОУРИНЬО: «Мы доминировали, но футбол наказывает за незабитые голы»
Лига чемпионов
МОУРИНЬО: «Мы доминировали, но футбол наказывает за незабитые голы»

Тренер Бенфики поделился мыслями после поражения от Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуриньо после поражения от "Ювентуса" (2:0) подчеркнул, что даже при минимальных шансах на выход в плейоф команда не намерена сдаваться.

– Практически ли невозможно «Бенфике» продолжить выступление в Лиге чемпионов?

– Даже если это практически невозможно, «практически» – не значит «невозможно». Но даже если бы это было действительно невозможно, наш менталитет заключается в том, что независимо от целей, когда играет «Бенфика», ты должен отдать все, что у тебя есть.

Ты должен играть с ответственностью быть «Бенфикой» и выкладываться на максимум. Поэтому не так уж много меняет то, практически это возможно или нет. Мы знаем, что это «Реал Мадрид», знаем, что мы сейчас – «Бенфика» с ограничениями, но мы идем до конца, как и сегодня. Нам просто нужно забивать.

Играя так, как мы играли, создавая моменты, как мы создавали, доминируя, как мы доминировали, имея ту смелость, которую мы имели… мы должны забивать и побеждать. Когда ты не забиваешь, ты открываешь двери для того, чтобы пропустить, особенно когда играешь против команд с игроками такого уровня.

Я сидел на скамейке с нюхом человека, проведшего 1250 матчей на тренерской скамье, и говорил коллегам: «При таком развитии событий, если мы не забьем, то в конце концов пропустим».

Я видел много действительно красивых вещей. Мы доходили до второй фазы атаки с большим качеством, но в последних 20 метрах очень трудно забивать голы.

Это хороший матч «Бенфики», у меня нет никаких сомнений, чтобы сказать это даже после поражения, но чтобы выигрывать, нужно забивать.

– Для «Бенфики» сегодня все пошло не так?

– Могут быть анализы, отличные от моего, но я стараюсь быть честным в своей оценке. «Бенфика» провела отличный матч, но в футболе нужно забивать голы.

Есть команды, которые забивают, не создавая много, и побеждают – со мной это случалось много раз в карьере. Мы пытались найти решение, опять же учитывая тяжелые травмы, сформировали команду другого характера.

Команду, которая приезжает в Порту и доминирует, приезжает в Вила–ду–Конде и доминирует, приезжает в Турин и доминирует… но нужно попадать в ворота соперника. А мы этого не сделали. Недостаточно просто хорошо играть – нужно доходить и забивать.

Жозе Моуриньо Бенфика Ювентус Лига чемпионов Георгий Судаков Анатолий Трубин Реал Мадрид
Михаил Олексиенко Источник: A Bola
