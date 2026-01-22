Спаллетти признался, чего больше всего боялся в матче с Бенфикой

Наставник «Ювентуса» Лучано Спаллетти поделился выводами после победы над «Бенфикой» (2:0) в поединке Лиги чемпионов.

«Я сохраняю спокойствие, хотя по своей природе склонен к самокопанию и опасениям даже тогда, когда задача выполнена. Это была принципиальная встреча: отсутствие результата мгновенно усиливает давление, поэтому к таким играм всегда подходишь в состоянии особого напряжения и максимальной концентрации.

Мы выдали качественный матч. Оппонент вынудил нас действовать на пределе, и мы не смогли достичь привычных показателей контроля мяча.

После активного старта игра стала более сбалансированной, и нам пришлось обороняться глубже. Несмотря на пару потерь, из–за которых, образно говоря, «кашлял» даже сам мяч, нам удалось выстоять под серьезным давлением.

Вторая половина игры началась для нас непросто, но со временем мы вернули свой ритм. В первом тайме моменты были у обеих сторон: у «Бенфики» и у нас – усилиями Миретти и Маккенни.

Противостояние было равным, но нам есть над чем работать. Если бы соперник реализовал пенальти, финал матча мог стать крайне тяжелым. К слову, того одиннадцатиметрового можно было избежать – не стоило бросаться в отбор, нужно было грамотнее прочитать эпизод.

Я ожидаю от подопечных более быстрой реакции в моменты прессинга. Сегодня контрпрессинг – база современного скоростного футбола. Необходимо постоянно «держать радар включенным» и быть в игре каждую секунду, а мы слишком часто неоправданно теряли мяч.

Соперник пытался нас «укусить», и это те нюансы, которые нужно усваивать быстрее для построения конкретного футбола. Впрочем, я вижу прогресс команды, ведь каждый игрок полностью вовлечен в процесс», – отметил Спалтелли в эфире Prime Video.