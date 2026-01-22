Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Балакин и Деревинский получили назначения на матчи Лиги Европы
Лига Европы
22 января 2026, 04:23 | Обновлено 22 января 2026, 04:46
14
0

Балакин и Деревинский получили назначения на матчи Лиги Европы

Украинские арбитры обслужат игры Фенецварош – Панатинаикос, Ницца – Гоу Эхед Иглз

22 января 2026, 04:23 | Обновлено 22 января 2026, 04:46
14
0
Балакин и Деревинский получили назначения на матчи Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В УЕФА назначили украинские бригады арбитров на два матча Лиги Европы, которые состоятся 22 января в 22:00 по киевскому времени.

Матч Лиги Европы между Ференцварошем и Панатинаикосом рассудит Николай Балакин. Для украинского арбитра это будет шестой еврокубковый поединок в карьере. Ассистентами главного судьи назначены Виктор Матяш и Александр Беркут, четвертым арбитром будет работать Виталий Романов.

За систему видеоповторов VAR также будут отвечать украинцы: арбитр VAR – Денис Шурман, ассистент VAR – Дмитрий Панчишин.

Также назначение получил Алексей Деревинский, который будет работать на матче между командами Ницца и Гоу Эхед Иглз. На линиях ему будут помогать Алексей Миронов и Светлана Грушко, четвертым арбитром назначен Клим Заброда.

За VAR будут отвечать рефери из других стран: арбитр VAR – Момчило Маркович из Сербии, ассистент VAR – Бастиан Данкерт из Германии. Для Деревинского это пятый еврокубковый матч в текущем сезоне.

По теме:
Сельта – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Фрайбург – Маккаби Тель-Авив. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Фейеноорд – Штурм. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы Николай Балакин Алексей Деревинский Ницца Гоу Эхед Иглс Панатинаикос Ференцварош судейские назначения Виктор Матяш Александр Беркут Виталий Романов Денис Шурман Дмитрий Панчишин Алексей Миронов Светлана Грушко Клим Заброда
Николай Степанов Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Футбол | 21 января 2026, 06:23 0
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов

20 января состоялись матчи 7-го тура ЛЧ, канониры вышли напрямую в 1/8 финала

Французский журналист: «Забарный слишком часто попадает впросак»
Футбол | 21 января 2026, 20:28 6
Французский журналист: «Забарный слишком часто попадает впросак»
Французский журналист: «Забарный слишком часто попадает впросак»

Флоран Готро подверг критике игру украинского защитника

7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
Футбол | 21.01.2026, 10:17
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
ВАЦКО: «Авдыш работает с ними на оккупированной территории. А Буткевич...»
Футбол | 22.01.2026, 04:02
ВАЦКО: «Авдыш работает с ними на оккупированной территории. А Буткевич...»
ВАЦКО: «Авдыш работает с ними на оккупированной территории. А Буткевич...»
Костюк выбрал основного форварда для Динамо на вторую часть сезона
Футбол | 21.01.2026, 07:25
Костюк выбрал основного форварда для Динамо на вторую часть сезона
Костюк выбрал основного форварда для Динамо на вторую часть сезона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
20.01.2026, 06:22 13
Футбол
Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся
Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся
21.01.2026, 13:15 11
Другие виды
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
21.01.2026, 06:25
Теннис
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
21.01.2026, 09:53 2
Футбол
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
20.01.2026, 17:32 18
Олимпийские игры
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
20.01.2026, 01:02 6
Футбол
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
20.01.2026, 06:02 1
Футбол
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
20.01.2026, 04:29 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем