Балакин и Деревинский получили назначения на матчи Лиги Европы

В УЕФА назначили украинские бригады арбитров на два матча Лиги Европы, которые состоятся 22 января в 22:00 по киевскому времени.

Матч Лиги Европы между Ференцварошем и Панатинаикосом рассудит Николай Балакин. Для украинского арбитра это будет шестой еврокубковый поединок в карьере. Ассистентами главного судьи назначены Виктор Матяш и Александр Беркут, четвертым арбитром будет работать Виталий Романов.

За систему видеоповторов VAR также будут отвечать украинцы: арбитр VAR – Денис Шурман, ассистент VAR – Дмитрий Панчишин.

Также назначение получил Алексей Деревинский, который будет работать на матче между командами Ницца и Гоу Эхед Иглз. На линиях ему будут помогать Алексей Миронов и Светлана Грушко, четвертым арбитром назначен Клим Заброда.

За VAR будут отвечать рефери из других стран: арбитр VAR – Момчило Маркович из Сербии, ассистент VAR – Бастиан Данкерт из Германии. Для Деревинского это пятый еврокубковый матч в текущем сезоне.