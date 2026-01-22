13 матчей без поражений: Слот объяснил, в чем секрет Ливерпуля

Арне Слот поделился мыслями после уверенной победы над «Марселем» (3:0) в рамках Лиги чемпионов.

«Выступать на этой арене крайне непросто не только из–за мощной поддержки местных болельщиков, но и благодаря уровню игроков и работе их тренера – они всегда четко понимают свой план на игру.

Наша беспроигрышная серия насчитывает уже 14 матчей (фактически 13), и за этот период мы находились в роли догоняющих всего 54 минуты. В остальных же случаях мы порой упускали то преимущество, которым владели по ходу встреч.

Показательный момент произошел сегодня: когда Экитике угодил в перекладину, и соперник был очень близок к тому, чтобы восстановить паритет. Учитывая, как складывался наш сезон ранее, можно было предположить, что мяч окажется в сетке, а критики снова найдут повод для недовольства.

Однако в этот раз мы добились заслуженного результата, и нам не пришлось сетовать на невезение, как это часто случалось прежде», – сообщил наставник «Ливерпуля» в разговоре с TNT Sports.