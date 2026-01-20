Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Хаби звонил мне!» Слот отреагировал на слухи об Алонсо в Ливерпуле
Англия
20 января 2026, 23:26 |
226
0

«Хаби звонил мне!» Слот отреагировал на слухи об Алонсо в Ливерпуле

Главный тренер «красных» удивился вопросу журналиста

20 января 2026, 23:26 |
226
0
«Хаби звонил мне!» Слот отреагировал на слухи об Алонсо в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал слухи об интересе «красных» к испанскому специалисту Хаби Алонсо:

«Хаби позвонил мне и сказал, что займет эту должность на полгода! Нет, нет, нет... Это один из самых странных вопросов, которые мне когда-либо задавали! Я работаю здесь уже 18 месяцев и мне нравится моя работа. Мы выиграли чемпионат, но в этом сезоне нам было тяжелее, это очевидно».

На данный момент «Ливерпуль» занимает 4-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2025/26, набрав 36 очков в 22 матчах чемпионата Англии.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Олег Дулуб возглавил клуб Первой лиги, где раньше работал Вирт
Назван единственный клуб, который Алонсо готов возглавить после Реала
Марк Гехи в Манчестер Сити: еще один топ-трансфер «горожан»
Арне Слот Ливерпуль Хаби Алонсо чемпионат Англии по футболу назначение тренера Английская Премьер-лига
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Футбол | 20 января 2026, 09:18 6
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян

Клуб хотел бы вернуть Витиньо

Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Футбол | 20 января 2026, 07:49 19
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт

Игорь Бурбас рассказал резонансные подробности ухода Цыганкова

Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
Футбол | 20.01.2026, 17:55
Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Футбол | 20.01.2026, 06:02
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
В киевском Динамо появился новый тренер и сразу получил задание
Футбол | 20.01.2026, 22:52
В киевском Динамо появился новый тренер и сразу получил задание
В киевском Динамо появился новый тренер и сразу получил задание
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
19.01.2026, 08:59 1
Футбол
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
19.01.2026, 13:22 2
Другие виды
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
20.01.2026, 17:32 18
Олимпийские игры
Усик назвал три причины выйти на бой с Уайлдером
Усик назвал три причины выйти на бой с Уайлдером
19.01.2026, 03:55 3
Бокс
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
19.01.2026, 10:00 3
Бокс
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 75
Футбол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
20.01.2026, 07:57 30
Футбол
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
19.01.2026, 10:33 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем