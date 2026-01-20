«Хаби звонил мне!» Слот отреагировал на слухи об Алонсо в Ливерпуле

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал слухи об интересе «красных» к испанскому специалисту Хаби Алонсо:

«Хаби позвонил мне и сказал, что займет эту должность на полгода! Нет, нет, нет... Это один из самых странных вопросов, которые мне когда-либо задавали! Я работаю здесь уже 18 месяцев и мне нравится моя работа. Мы выиграли чемпионат, но в этом сезоне нам было тяжелее, это очевидно».

На данный момент «Ливерпуль» занимает 4-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2025/26, набрав 36 очков в 22 матчах чемпионата Англии.