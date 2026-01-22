Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 января 2026, 04:02
ВАЦКО: «Авдыш работает с ними на оккупированной территории. А Буткевич...»

Журналист утверждает, что известный агент работает с субъектами на оккупированной территории

ВАЦКО: «Авдыш работает с ними на оккупированной территории. А Буткевич...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Авдыш

Журналист и комментатор Виктор Вацко высказался о возможном сотрудничестве агента «Полесья» Олега Авдыша с субъектами на оккупированных территориях во время полномасштабного вторжения.

«Возможно, Геннадий Буткевич знает что-то, чего, как минимум пока, либо не знают, либо не говорят другие. Например, об информации, ну, давайте так скажу, компетентных источников, о сотрудничестве Олега Авдыша с субъектами на оккупированной территории уже во время полномасштабного вторжения.

Если это знаю я, то Буткевич, я уверен, имеет в разы большую и более полную информацию», – отметил журналист.

Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
