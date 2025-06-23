Бенфика – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура группы С КЧМ-2025 24 июня в 22:00
24 июня состоится матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе С между командами Бенфика (Португалия) и Бавария (Германия).
Поединок состоится на стадионе Банк оф Америка в Шарлоте. Время начала встречи – 22:00 по киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете Бенфика и Бавария выступают вместе с Окленд Сити (Новая Зеландия) и Бока Хуниорс (Аргентина).
- Турнирное положение в группе C перед последним туром: Бавария (6), Бенфика (4), Бока Хуниорс (4), Окленд Сити (0).
Ворота орлов защищает украинский голкипер Анатолий Трубин.
Мюнхенцы уже гарантировали себе выход в плей-офф. Португальскому коллективу, чтобы не зависить от результата параллельного поединка Окленд Сити – Бока Хуниорс, нужна минимум ничья.
Бенфика – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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