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Клубный чемпионат мира
Бенфика
24.06.2025 22:00 - : -
Бавария
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Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 23:17 | Обновлено 23 июня 2025, 23:29
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Бенфика – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура группы С КЧМ-2025 24 июня в 22:00

23 июня 2025, 23:17 | Обновлено 23 июня 2025, 23:29
35
0
Бенфика – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

24 июня состоится матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе С между командами Бенфика (Португалия) и Бавария (Германия).

Поединок состоится на стадионе Банк оф Америка в Шарлоте. Время начала встречи – 22:00 по киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете Бенфика и Бавария выступают вместе с Окленд Сити (Новая Зеландия) и Бока Хуниорс (Аргентина).

  • Турнирное положение в группе C перед последним туром: Бавария (6), Бенфика (4), Бока Хуниорс (4), Окленд Сити (0).

Ворота орлов защищает украинский голкипер Анатолий Трубин.

Мюнхенцы уже гарантировали себе выход в плей-офф. Португальскому коллективу, чтобы не зависить от результата параллельного поединка Окленд Сити – Бока Хуниорс, нужна минимум ничья.

Бенфика – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Бенфика – Бавария
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Трансляция матча В эфире

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Бенфика Бавария Бенфика - Бавария смотреть онлайн клубный чемпионат мира по футболу Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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