24 июня состоится матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе С между командами Бенфика (Португалия) и Бавария (Германия).

Поединок состоится на стадионе Банк оф Америка в Шарлоте. Время начала встречи – 22:00 по киеву.

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В одном квартете Бенфика и Бавария выступают вместе с Окленд Сити (Новая Зеландия) и Бока Хуниорс (Аргентина).

Турнирное положение в группе C перед последним туром: Бавария (6), Бенфика (4), Бока Хуниорс (4), Окленд Сити (0).

Ворота орлов защищает украинский голкипер Анатолий Трубин.

Мюнхенцы уже гарантировали себе выход в плей-офф. Португальскому коллективу, чтобы не зависить от результата параллельного поединка Окленд Сити – Бока Хуниорс, нужна минимум ничья.

Бенфика – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.