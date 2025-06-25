Бенфика – Бавария – 1:0. Невероятный clean sheet Трубина. Видео гола
Смотрите видеообзор матча третьего тура группы С клубного чемпионата мира 2025
24 июня состоялся матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе С между командами Бенфика и Бавария.
Поединок прошел на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу орлов.
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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе, отыграл 90 минут, сохранил ворота сухими и оформил четыре сейва.
Клубный чемпионат мира 2025. 24 июня
Бенфика (Португалия) – Бавария (Германия) – 1:0
Гол: Шельдеруп, 13
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Шельдеруп, 13 мин.
13' Benfica strikes first! 🔥— DAZN Football (@DAZNFootball) June 24, 2025
Schjelderup with the opener! 🔴
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBBAY pic.twitter.com/yQFzQv7RoL
События матча
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