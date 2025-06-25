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Клубный чемпионат мира
Бенфика
24.06.2025 22:00 – FT 1 : 0
Бавария
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Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 00:30 | Обновлено 25 июня 2025, 01:44
1619
0

Бенфика – Бавария – 1:0. Невероятный clean sheet Трубина. Видео гола

Смотрите видеообзор матча третьего тура группы С клубного чемпионата мира 2025

25 июня 2025, 00:30 | Обновлено 25 июня 2025, 01:44
1619
0
Бенфика – Бавария – 1:0. Невероятный clean sheet Трубина. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня состоялся матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе С между командами Бенфика и Бавария.

Поединок прошел на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу орлов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе, отыграл 90 минут, сохранил ворота сухими и оформил четыре сейва.

Клубный чемпионат мира 2025. 24 июня

Бенфика (Португалия) – Бавария (Германия) – 1:0

Гол: Шельдеруп, 13

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Шельдеруп, 13 мин.

События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Шельдеруп (Бенфика).
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Бенфика Бавария клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор Анатолий Трубин Андреас Шельдеруп Бенфика - Бавария
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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