24 июня состоялся матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе С между командами Бенфика и Бавария.

Поединок прошел на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу орлов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе, отыграл 90 минут, сохранил ворота сухими и оформил четыре сейва.

Клубный чемпионат мира 2025. 24 июня

Бенфика (Португалия) – Бавария (Германия) – 1:0

Гол: Шельдеруп, 13

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Шельдеруп, 13 мин.

13' Benfica strikes first! 🔥



Schjelderup with the opener! 🔴



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBBAY pic.twitter.com/yQFzQv7RoL